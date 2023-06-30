«Озвучил то, что все видят и понимают». Российские военные разделяют ненависть Пригожина к Шойгу и Герасимову — интервью NV 30 июня, 19:58 NV Премиум Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Журналист и блогер Денис Казанский в интервью Radio NV рассказал, почему в российской армии многие сочувствовали главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину и объяснил, какое значение имеют его обвинения в адрес российских властей о лжи о «спасении Донбасса».



— Хочу с вами поговорить, конечно, о том, какие можно увидеть последствия того, что пытался осуществить Пригожин. Он назвал это «маршем справедливости». Мы на самом деле не знаем, что он хотел осуществить. Он говорит, что не намеревался свергнуть власть Путина, не намеревался заходить в Москву. Но так или иначе, можно ли оценить, а как из так называемых ЛДНР смотрели на то, что происходило в Ростове, в Воронеже, в Липецкой области?

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— Смотрите, смотря о ком идет речь. Безусловно, если мы берем этих официальных гауляйтеров, то они, конечно, высказывались в поддержку российской власти, которая их назначила. Здесь, в принципе, иначе не могло быть, потому что у них нет собственного мнения. Они должны только озвучивать то, что им скажут их хозяева, их кураторы. А если говорить просто об обычных боевиках, то там очень полярные были мнения, и мы это увидели. Это очень было видно и по Telegram-каналам и даже это не стало секретом, потом уже говорили, что российские военные, многие, поддерживали это, потому что большая ненависть к Шойгу и к Герасимову, и к вообще, скажем так, правилам той системы, которая действует в российской армии. И, соответственно, конечно, этим всем боевикам из так называемых ЛДНР тоже очень не нравится то, как их российская армия использует, как их гонят на убой в качестве пушечного мяса. Я думаю, что они, в принципе, даже если этого и не высказывали, душой, как говорится, были на стороне человека, который просто объявил, что его цель — это фактически отстранение Шойгу, арест Шойгу и Герасимова. И здесь, в принципе, можно было это видеть даже по их каким-то публикациям.

