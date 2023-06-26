Как повлиял мятеж Пригожина на действия РФ на фронте и что известно о планах Кремля на дальнейшую роль ЧВК Вагнера — ISW 26 июня, 09:22 Боевики ЧВК Вагнера в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 (Фото:REUTERS/Stringer)

Хотя мятеж Евгения Пригожина пока существенно не повлиял на действия российских войск на фронте в Украине, немалое количество значительных последствий бунта еще впереди.

Об этом идет речь в новой сводке Института ведения войны по итогам прошедших суток.

25 июня ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта: в районе Бахмута, вдоль административной границы между Донецкой и Запорожской областями и на западе Запорожской области. Один из российских «военкоров» утверждал, что украинские силы продвинулись на юго-запад от Великой Новоселки, хотя ISW пока не может подтвердить это утверждение. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Fox News, опубликованном 25 июня, заявил, что основной удар контрнаступления еще не начался.

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Вооруженный бунт ЧВК Вагнера 23−24 июня, похоже, существенно не повлиял на способность российских войск проводить наступательные и оборонительные операции в Украине. Российские и украинские источники сообщили, что бои продолжаются в обычном режиме вдоль всей линии фронта, причем российские силы совершили относительно большее количество наземных атак возле Бахмута, чем за последние несколько дней. Некоторые российские «военкоры» воспользовались бунтом как поводом, чтобы заблаговременно оправдать российские войска за отсутствие достижений в боевых действиях против Украины 24 и 25 июня.

В течение 25 июня в российских источниках появились новые предположения относительно сделки, заключенной между Кремлем и Евгением Пригожиным якобы при посредничестве Александра Лукашенко. В частности российское издание Meduza со ссылкой на источники в Кремле рассказало о возможном участии в этом процессе главы администрации президента РФ Антона Вайно. Согласно этим данным, Пригожин пытался связаться с администрацией Путина, когда боевики Вагнера двигались к северу от Ростова-на-Дону в направлении Москвы, однако диктатор якобы отказался говорить с главарем ЧВК Вагнера. Когда же Пригожин заметил отсутствие широкой военной поддержки действий Вагнера, по версии Медузы, Кремль перешел к переговорам с участием Лукашенко, Вайно и посла РФ в Беларуси Бориса Грызлова. Один из связанных с Кремлем «военкоров» усомнился, предусматривает ли «соглашение» ответственность ЧВК Вагнера или Пригожина за гибель по меньшей мере 13 российских авиаторов 24 июня.

Текущее местонахождение Пригожина невозможно проверить, кроме его отъезда из Ростова-на-Дону вечером 24 июня, констатирует ISW. Российское агентство RTVI утверждает, что пресс-служба Пригожина в ответ на запрос сообщила, что Пригожин «передает привет» и ответит на все вопросы, «когда он будет на нормальной связи». А один из Telegram-каналов, связанных с вагнеровцами, поделился сгенерированным искусственным интеллектом изображением, на котором Пригожин держит палец на губах и заявляет, что «планы любят тишину», копируя распространенную в Украине фразу.

Непосредственные последствия вооруженного мятежа ЧВК Вагнера пока не проявили себя, подчеркивают аналитики ISW. В частности остается еще увидеть:

Как будет реализована « сделка» с Пригожиным: все ли вовлеченные стороны ее полностью выполнят, как поступят Кремль и Министерство обороны РФ с личным составом ЧВК Вагнера, как планируют использовать этих бойцов в дальнейшем — и готовы ли сами вагнеровцы сотрудничать с Минобороны, независимо от желания Пригожина.

сделка» с Пригожиным: все ли вовлеченные стороны ее полностью выполнят, как поступят Кремль и Министерство обороны РФ с личным составом ЧВК Вагнера, как планируют использовать этих бойцов в дальнейшем — и готовы ли сами вагнеровцы сотрудничать с Минобороны, независимо от желания Пригожина. Какими будут « последствия» сделки для руководства российского Минобороны, также пока неизвестно. Некоторые российские источники, включая неназванные источники в Кремле, на которые ссылается Meduza, предположили, что Кремль может рассматривать изменения в руководстве Минобороны как часть договоренностей с Пригожиным. Министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова никто не видел и не слышал публично с тех пор, как Пригожин объявил о начале своего бунта 23 июня [и до утра 26 июня, когда Минобороны РФ наконец показало Шойгу, хотя он снова ничего не сказал о бунте — прим. ред.]



последствия» сделки для руководства российского Минобороны, также пока неизвестно. Некоторые российские источники, включая неназванные источники в Кремле, на которые ссылается Meduza, предположили, что Кремль может рассматривать изменения в руководстве Минобороны как часть договоренностей с Пригожиным. Министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова никто не видел и не слышал публично с тех пор, как Пригожин объявил о начале своего бунта 23 июня [и до утра 26 июня, когда Минобороны РФ наконец показало Шойгу, хотя он снова ничего не сказал о бунте — прим. ред.] Некоторые российские источники предположили, что Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области, бывший офицер службы безопасности Путина и бывший руководитель Сил специальных операций России, может заменить Шойгу на посту министра обороны. ISW пока не может подтвердить эти предположения. Однако любые изменения в руководстве Минобороны означали бы существенную победу для Пригожина, который оправдывал свой вооруженный мятеж прямыми обвинениями Шойгу и Герасимова в гибели десятков тысяч российских солдат в Украине.

25 июня силы ЧВК Вагнера продолжали отступать с позиций в Ростове и возвращаться с трассы, ведущей на Москву, на свои базы, в частности, вероятно, в тренировочные лагеря на юге России — на что указывают некоторые из обнародованных кадров. Тот факт, что ЧВК Вагнера возвращается в свои тренировочные лагеря с военной техникой, указывает на то, что Кремль намерен сохранить по крайней мере определенные элементы живой силы ЧВК Вагнера, а не стремится немедленно их демобилизовать, хотя будущее командование и организационная структура ЧВК Вагнера остаются неясными. Председатель комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Картаполов 25 июня заявил, что Госдума работает над законом, который будет регулировать частные военные компании (ЧВК), но подчеркнул, что необходимости запрещать в РФ ЧВК Вагнера нет, поскольку она является «самым боеспособным подразделением в России». Картаполов также отметил, что будущее вагнеровцев остается неопределенным, и подчеркнул, что личный состав ЧВК Вагнера в Ростове-на-Дону «выполнял приказы своего командования» и якобы «не сделал ничего предосудительного». Подобные попытки Картаполова вывести боевиков Вагнера из-под ответственности за участие в вооруженном мятеже и «отделить» их от Пригожина могут свидетельствовать о желании властей РФ и в дальнейшем использовать вагнеровцев. 24 июня ISW предполагал, что руководство РФ может передислоцировать боевиков ЧВК Вагнера в Украину или вместо этого привлечь их к «международным миссиям». 24 июня российские государственные СМИ сообщили, что Роскомнадзор заблокировал страницу официальной пресс-службы Пригожина в российской социальной сети ВКонтакте, что свидетельствует о попытках Кремля ограничить организационные действия Пригожина.

Новые подробности о составе подразделений ЧВК Вагнера, которые приближались к Москве 24 июня, указывает на то, что Пригожину, вероятно, было бы трудно вести активные боевые действия в Москве без дополнительной поддержки. 25 июня российские источники сообщили, что первая колонна вагнеровцев, которая начала движение на Москву, состояла из 350 единиц техники, включая девять танков, четыре БМП Тигр, РСЗО Град и гаубицы. Российские источники утверждали, что три другие колонны вагнеровцев, которые двигались на Москву, имели 375, 100 и 212 единиц техники соответственно, большинство из которых были небронированными грузовиками, автомобилями и автобусами. 24 июня российские «военкоры» заявляли, что колонны, которые двигались в сторону Москвы, состояли из 4 тыс. личного состава с 40−50 единицами техники, включая ПТРК, танки Т-90М, БМП, системы ПВО Панцирь и РСЗО Град. В настоящее время ISW не может подтвердить точный состав колонн Вагнера, хотя указанные отчеты свидетельствуют о том, что силам Пригожина было бы трудно полностью занять Москву или вести длительные боевые действия с подразделениями Вооруженных сил России, если бы те были развернуты. Ранее ISW оценивал, что Пригожин, вероятно, искал более широкой поддержки для своего бунта, однако не смог ею заручиться. В частности, выдвижение сил Вагнера на Москву, вероятно, основывалось на предположении Пригожина, что дополнительная военная поддержка укрепит силы и возможности мятежников. Поэтому вероятно, что Пригожин стал более податливым для переговоров, поскольку эти недостаточные силы приближались к Москве, а время для получения необходимой военной поддержки для потенциального вооруженного конфликта с Минобороны истекало.

Анализируя реакцию российского ультранационалистического сообщества РФ на бунт Пригожина, ISW констатирует его раскол на тех, кто хочет оставить мятеж в прошлом и двигаться дальше, и тех, кто требует решения недостатков внутренней безопасности в РФ, которые проявились во время восстания. В частности, в диапазоне реакций среди российских блогеров и «военкоров» были следующие мнения:

восхваление всех сторон за то, что они прекратили мятеж и якобы « избежали» кровопролития ( игнорируя тот факт, что вагнеровцы убили по меньшей мере 13 российских пилотов и авиаторов);

избежали» кровопролития игнорируя тот факт, что вагнеровцы убили по меньшей мере 13 российских пилотов и авиаторов); попытки подчеркнуть личную ответственность за бунт исключительно Пригожина и призывы к властям РФ проявить снисхождение к боевикам ЧВК Вагнера, которые « воевали за интересы России в Украине»;

воевали за интересы России в Украине»; обвинения чиновников Московской области и Минобороны в том, что они не остановили наступление ЧВК Вагнера на Москву ( один из «военкоров» задался вопросом о том, как Минобороны способно ответить на внешние вторжения, если оно не сможет остановить движение Вагнера на Москву);

один из «военкоров» задался вопросом о том, как Минобороны способно ответить на внешние вторжения, если оно не сможет остановить движение Вагнера на Москву); критика российских структур за слишком медленную публичную реакцию на мятеж

критика российских элит за неспособность публично поддержать Путина и за их бегство из России;

указание на то, что после бунта Пригожина Россия еще на шаг ближе к своей « окончательной и бесповоротной смерти»;

окончательной и бесповоротной смерти»; вопрос к российским властям о том, как они будут наказывать причастных к смерти военнослужащих РФ;

мероприятие ультранационалистического Клуба разгневанных патриотов, куда входит военный преступник Игорь Гиркин: на заседании « клуба» 25 июня была озвучена резкая критика в адрес Путина и российского военного руководства. Заседание было давно запланировано, и тот факт, что Кремль не стал ему препятствовать после бунта Пригожина, дает основания предположить, что Кремль пока не намерен немедленно расправляться с теми ультранационалистическими группами, которые озвучивают критику в его адрес.



Карта продвижения боевиков ЧВК Вагнера на Москву

Инфографика: ISW