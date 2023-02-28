Готовим активные действия Сил обороны для освобождения территорий — Зеленский

28 февраля, 22:42
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Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 28 февраля.

Глава государства рассказал, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривали ситуацию на каждом направлении на фронте. Тяжелее всего сейчас в Бахмуте, где продолжаются ожесточенные бои.

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Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский доложил, что с прошлой Ставки в четверг 23 февраля только на его направлении около 800 убитых врагов. Страна-агрессор Россия отправляет своих людей на постоянные штурмы украинских позиций, не считаясь с потерями, интенсивность боев только нарастает, сказал Зеленский.

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«[На Ставке] рассмотрели логистику для передовой и покрытие дефицитов. Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации», — подчеркнул президент.

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Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут «очень активными» и решат дальнейший ход событий.

По информации таблоида Bild, в США и Германии говорят, что у Украины есть время до осени, чтобы отвоевать оккупированные территории. Если это сделать не удастся, как утверждается, союзники усилят давление на Киев для начала переговоров с Россией.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Владимир Зеленский Бахмут Контрнаступление Война России против Украины наступление ВСУ

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