Обсудили оперативную обстановку. Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

28 февраля, 15:55
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Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Во вторник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает Офис президента.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Хортица Александр Сырский и командующий ОСУВ Таврия Александр Тарнавский доложили о ходе боевых действий в районах ответственности их группировок.

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Командующий ОСУВ Север Сергей Наев и командующий ОСУВ Одесса Эдуард Москалев доложили о ситуации на Северном и Южном направлениях.

На Ставке рассмотрели общую оперативную обстановку и возможный характер действий противника в ближайшее время, о чем доложили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Кроме того, было рассмотрено состояние обеспечения сил обороны боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за границей, в частности, потребности сил обороны по численности и специальностям.

В заседании также приняли участие:

  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак,
  • премьер-министр Украины Денис Шмигаль,
  • секретарь СНБО Алексей Данилов,
  • командующие родами войск и оперативных направлений,
  • члены правительства, главы силовых ведомств и правоохранительных органов.
https://www.youtube.com/watch?v=40GcY4JjtPo
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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