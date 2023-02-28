Обсудили оперативную обстановку. Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего
Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)
Во вторник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом сообщает Офис президента.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Хортица Александр Сырский и командующий ОСУВ Таврия Александр Тарнавский доложили о ходе боевых действий в районах ответственности их группировок.
Командующий ОСУВ Север Сергей Наев и командующий ОСУВ Одесса Эдуард Москалев доложили о ситуации на Северном и Южном направлениях.
На Ставке рассмотрели общую оперативную обстановку и возможный характер действий противника в ближайшее время, о чем доложили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Кроме того, было рассмотрено состояние обеспечения сил обороны боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за границей, в частности, потребности сил обороны по численности и специальностям.
В заседании также приняли участие:
- руководитель Офиса президента Андрей Ермак,
- премьер-министр Украины Денис Шмигаль,
- секретарь СНБО Алексей Данилов,
- командующие родами войск и оперативных направлений,
- члены правительства, главы силовых ведомств и правоохранительных органов.