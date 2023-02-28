Обсудили оперативную обстановку. Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 28 февраля, 15:55 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Во вторник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает Офис президента.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Хортица Александр Сырский и командующий ОСУВ Таврия Александр Тарнавский доложили о ходе боевых действий в районах ответственности их группировок.

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Командующий ОСУВ Север Сергей Наев и командующий ОСУВ Одесса Эдуард Москалев доложили о ситуации на Северном и Южном направлениях.

На Ставке рассмотрели общую оперативную обстановку и возможный характер действий противника в ближайшее время, о чем доложили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Кроме того, было рассмотрено состояние обеспечения сил обороны боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за границей, в частности, потребности сил обороны по численности и специальностям.

В заседании также приняли участие:

руководитель Офиса президента Андрей Ермак,

премьер-министр Украины Денис Шмигаль,

секретарь СНБО Алексей Данилов,

командующие родами войск и оперативных направлений,

члены правительства, главы силовых ведомств и правоохранительных органов.

