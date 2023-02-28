США готовят Украину к большому наступлению? О чем свидетельствует публикация военного аналитика Томаса Тайнера о заказе Пентагона — Сыч 28 февраля, 16:00 Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи в формате Рамштайн в Брюсселе, 14 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Главный редактор медиадома NV Виталий Сыч в совместном эфире на Radio NV с инвестбанкиром Сергеем Фурсой проанализировал публикацию военного аналитика Томаса Тайнера, посвященную бюджету Пентагона, которая частично раскрывает то, как США готовят Украину к масштабному наступлению весной.



В эфире Radio NV Сыч объяснил, что Томас Тайнер — бывший итальянский военный и эксперт по Вооруженным силам НАТО, который изучает и анализирует информацию из открытых источников о конфликтах на территории бывшего СССР последние 10 лет и имеет около 100 тысяч подписчиков.

Видео дня

Одна из его недавних публикаций вызвала большое обсуждение в Twitter, отметил главный редактор медиадома NV. Он пояснил, что в ней Тайнер проанализировал поправки в бюджет Пентагона, в которых говорится о заказе оружия на $3,8 млрд. Тайнер и его комментаторы считают, что изучение этих файлов свидетельствует о том, что именно Пентагон присылает в Украину. Сыч отметил, что чем дальше, тем больше позиций оружия в этих файлах засекречены, но у Тайнера «неплохие идеи, что именно там засекречено, потому что он специалист и он это изучает».

Тред в Twitter Томаса Тайнера о бюджете Пентагона

Главный редактор медиадома NV объяснил, что Тайнер считает, что эти поправки в бюджет Пентагона — это «суперисточник того, какие именно засекреченные военные программы руководство США внедряет в Украине и какое оборудование посылает».

«Там было непросто понять одну вещь. Многие сделали такой вывод из этой информации, что Пентагон готовит украинскую армию к большому наступлению весной, судя по тому, какое оружие присылает. …Отчасти это выглядит как то, что Пентагон пополняет свои запасы оружия. Он отдал много старшего оружия Украине, и это пополнение новым, современным, очень продвинутым оружием, которым уже можно разбить Китай — не только Россию. Но часть этого оружия будет предназначена для Украины», — рассказал Сыч.

Он также перечислил ряд пунктов из публикации Тайнера о заказе Пентагона.

«Понятно, 120-мм миномет на $7 млн, почти тысяча новых Джавелинов, 40-мм гранаты — 185 тысяч. А потом начинается любопытное. Пентагон теперь заказывает впервые снаряды 155 мм — это же калибр натовский — на $230 млн и снаряды Эскалибур, также калибра НАТО, тоже на $200 млн. И Томас Тайнер говорит, что впервые Пентагон тратит такие же деньги на Эскалибуры, как и на обычные снаряды. Надо напомнить, что Эскалибуры — это снаряды большой дальности, очень точные, управляемые GPS и погрешностью 1 метр. И они почти полностью переходят на них. Потом они заказывают очень много Хаймарсов — на полмиллиарда долларов. И куда пойдут эти Хаймарсы, не совсем понятно, потому что может в Украину, может остаться у них, может Тайваню. … Потом следующее, что заказывает Пентагон — это ракеты GMLRS, которых раньше они в общей сложности заказали 3200 штук, а теперь за один заказ они заказывают их 7600, и у них дальность 150 км, то есть очень много. Это те ракеты, которые мы хотели получить», — рассказал главный редактор медиадома NV.

В ответ Фурса предположил, что, возможно, некоторые из этих ракет уже прилетели в Мариуполь.

«Были такие слухи, сливы из Офиса президента, которые говорили, что Байден не с пустыми руками приехал в Киев, … что пришли более дальнобойные ракеты», — сказал инвестиционный банкир.

Сыч подчеркнул, что до этого этих ракет всего заказали на полмиллиарда долларов, а теперь один заказ — больше миллиарда долларов.

Примером заказа, почти на 100% рассчитанного на Украину, он назвал заказ Пентагоном орудий для разминирования на $53 млн.

«Это интересно, потому что раньше они заказывали всего в общей сложности на $1 млн», — объяснил главный редактор медиадома NV.

По словам Сыча, Тайнер делает вывод, что Украина скоро будет прорываться через много минных полей.

Кроме того, военный эксперт обратил внимание на то, что Пентагон заказывает много новых типов современных ракет, в частности авиаверсию ракет Гарпун.

«Говорят, что нам раньше предоставляли Гарпун — это противокорабельные ракеты. Теперь они заказывают более современную, более продвинутую версию, бьющую на 400 км, и заказывают их много. Но он (Томас Тайнер — ред.) здесь делает вывод, что, наверное, украинцы научились монтировать антикорабельные ракеты на свои истребители, и партия этих ракет, имеющих дальность 400 км, наиболее продвинутых, самых быстрых в мире, они их тоже заказали достаточно много», — сказал главный редактор медиадома NV.

Сыч приводит выводы Тайнера о том, что Пентагон предоставил Украине отличные образцы более старых ракет, которые хорошо подходят для того, чтобы разбить Россию, а теперь он заменяет их новыми ракетами, предназначенными для того, чтобы разбить уже Китай.

«То есть часть этого будет предназначена для армии США, а часть, неизвестно какая, для армии Украины», — отметил он.

Главный редактор медиадома NV подчеркнул, что многие комментаторы пришли к выводу, что Украину готовят к большому наступлению весной и многое из перечисленного Тайнером и не перечисленного из-за засекреченности попадет весной в Украину.



20 января глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что украинские силы смогут перейти в контрнаступление весной.