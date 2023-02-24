Год войны — что дальше. Три сценария развития событий на фронте и в тылу весной 2023-го — экспертный прогноз NV 24 февраля, 00:15 Эксклюзив NV Поддержка большого наступления. Западные танки помогут ВСУ уже весной перейти в контрнаступление (Фото:Ann-Marie Utz / DPA via Reuters)

К годовщине начала большой войны NV c помощью экспертов оценил то, какой для всей Украины будут следующие три месяца 2023 года

«Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и года. Цель Путина — стереть Украину с карты», — такое заявление сделал 20 февраля президент США Джо Байден, когда совершил свой неожиданный визит в Киев.

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Не только американский лидер, но многие и другие руководители стран Запада, а также президент Владимир Зеленский и его команда в последнее время все чаще говорят о том, что для страны начинается решающий период: годовщина начала полномасштабного вторжения россиян станет периодом приложения серьезных усилий — дипломатических, логистических, военных, — к тому, чтобы заставить Путина отступить и сдаться. Который, если верить его двухчасовой речи, произнесенной 21 февраля перед федеральным собранием, отступать не собирается.

Кирилл Буданов, руководитель украинской военной разведки, чьи прогнозы обычно сбываются, уверен: с середины весны на фронте начнут происходить решающие бои.

Сможет ли Украина, при поддержке своих союзников, додавить Кремль? И что произойдет с армией, экономикой и обществом страны за эту решающую во многих смыслах весну 2023-го?

NV попытался оценить ближайшие перспективы страны и понять, какой она станет к лету. Для этого редакция поговорила с авторитетными отечественными аналитиками, представляющими разные сферы деятельности: Глебом Вышлинским, исполнительным директором Центра экономической стратегии; Сергеем Згурцом, главой информационно-консалтинговой компании Defense Express; Павлом Лисянским, директором Института стратегических исследований и безопасности; Михаилом Самусем, замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения; социальным психологом Олегом Покальчуком; а также политологом Владимиром Фесенко.

Итогом этих бесед стали три наиболее вероятных варианта развития ситуаций в стране на протяжении весны 2023 года.

Сценарий первый: Неудачи на фронте и в экономике, замораживание конфликта на московских условиях

Вариант, который предполагает, что сразу в нескольких сферах жизнедеятельности украинского государства произойдут негативные события.

Россиянам удастся повредить важнейшие энергетические инфраструктурные объекты с помощью нескольких массированных ракетных атак. Параллельно (хоть это и не связанные процессы) ухудшатся возможности для внешней торговли и экспорта продуктов из-за того, что Кремль откажется в марте продлевать «зерновую сделку».

На фронте же российской оккупационной армии ценой многочисленных жертв своих военнослужащих удастся поддерживать очень активные наступательные действия на Донбассе, и сохранять сухопутный коридор в Крым. В итоге враг захватывает Бахмут и Угледар на Донетчине, а также возвращает под свой контроль расположенный севернее Лиман. При этом наиболее боеспособные части ВСУ понесут значительный урон.