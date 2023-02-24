Операция Деоккупация. Как именно, при наличии какого оружия и в каком количестве ВСУ освободят захваченные территории — исследование NV 24 февраля, 06:47 Эксклюзив NV Опрошенные NV эксперты считают, что ожидаемое украинское контрнаступление может иметь как молниеносный результат, так и затянуться на более длительный период (Фото:Alex Babenko / Reuters)

Поинтересовавшись мнением специалистов, NV разобрался, сколько и какое оружие нужно Украине, чтобы освободить захваченные врагом территории, и какими могут быть вероятные сценарии деоккупации

Спустя год после полномасштабного вторжения России гораздо четче звучат рассуждения о вероятном весеннем контрнаступлении, которое позволит Вооруженным силам Украины начать освобождение захваченных российскими оккупантами земель, в том числе и Крыма. Также идею украинского контрнаступления поддерживают и западные лидеры. Впрочем, время готовности Украины начать операцию по освобождению захваченных территорий зависит от темпов предоставления Западом необходимой военной помощи.

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NV расспросил военных экспертов о том, сколько и какое оружие нужно Украине для деоккупации своих земель по трем направлениям: юго-восточные территории материковой части страны, Донбасс и полуостров Крым. В опросе приняли участие военный эксперт Олег Жданов, военный эксперт и исследователь истории авиации Михаил Жирохов и военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Деоккупация юго-восточных территорий (часть Запорожской, Николаевской и Херсонской обл.)

Почти все опрошенные NV эксперты в своих оценках опираются на данные Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного, которые он озвучил в декабре 2022 года в интервью британскому изданию The Economist. Тогда главком заявил, что для выхода на рубежи 23 февраля 2022 года Украине нужно 300 танков, 600−700 боевых машин пехоты (БМП) и 500 гаубиц. Впоследствии министр обороны Алексей Резников уточнил, что под этими цифрами Залужный имел ввиду потребности ВСУ для успешного проведения одной конкретной операции. А для полной деоккупации украинских земель, по словам министра обороны, нужно еще больше техники и вооружения.

В свою очередь, эксперты NV считают, что с таким количеством вооружения наиболее перспективным для контрнаступления ВСУ может стать юго-восточное направление материковой части Украины.

Озвученное Залужным в декабре 2022-го количество техники — это фактически комплект для примерно 10 механизированных бригад, которые будут привлечены для активных контрнаступательных действий. Впрочем, в комментарии NV военный эксперт Олег Жданов напоминает, что в сентябре 2022-го главком в своей статье указал, что для создания контрнаступательной группировки войск требуется 10−20 бригадных комплектов оружия. То есть фактически вдвое больше того количества вооружений, которое Залужный озвучил в декабре.

«Давайте, возьмем среднюю цифру — нам нужно вооружить 15 бригад», — предлагает NV Жданов. По мнению эксперта, из них три-четыре бригады должны быть танковые (300−400 танков), а остальные — механизированные и воздушно-десантные.

Мнение Жданова разделяет и Михаил Жирохов. По его словам, для прорыва, в результате которого оборона россиян может посыпаться, а ВСУ могли выйти на оперативное пространство и выйти к административной границе оккупированного Крыма, необходимо по меньшей мере три танковых бригады. То есть 300 танков.

Но не танками едиными. Для удачной работы танковых бригад их должны прикрывать либо действовать совместно с ними боевые машины пехоты. «Фактически каждая танковая бригада — это еще две механизированные или мотопехотные бригады по 120−150 БМП», — указывает Жирохов. Таким образом, для проведения успешной операции по освобождению юго-восточных территорий материковой части Украины должно быть задействовано 720−900 БМП.