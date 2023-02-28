Генерал Сырский о боях за Бахмут: РФ бросила на город наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера

28 февраля, 11:00
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Генерал Сырский рассказал о боях за Бахмут (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Генерал Сырский рассказал о боях за Бахмут (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Ситуация в районе города Бахмут Донецкой области крайне напряженная. Россия бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды группы Вагнера.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, слова которого приводит Military Media Center.

«Ситуация в районе Бахмут крайне напряженная. Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера, пытающиеся прорвать оборону наших войск и оцепить город», — отметил Сырский.

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Он подчеркнул, что в боях за Бахмут украинские военные показывают многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее заявлял, что Бахмут остается эпицентром удара российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=KEbCpM2Va9Y
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Бахмут Частная военная компания Вагнера Александр Сырский Война России против Украины

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