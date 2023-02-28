Следующие три месяца войны определят ход событий — Буданов

28 февраля, 00:38
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Кирилл Буданов (Фото:Jessica Koscielniak / USA TODAY via Reuters)

Кирилл Буданов (Фото:Jessica Koscielniak / USA TODAY via Reuters)

Следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут «очень активными» и решат дальнейший ход событий. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки, опубликованном в понедельник, 27 февраля.

«Они будут достаточно активными. Очень активными, которые определят дальнейшее течение событий. Это активные боевые действия… Да, они будут. И с их стороны старания, и с нашей стороны», — отметил он.

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По мнению главы ГУР, для перелома в войне Украине нужны более активные поставки оружия партнерами — в основном того оружия, которое защитники Украины уже получают, а также штурмовой авиации.

В интервью Буданов также сказал, что страна-агрессор не готова на длительные боевые действия и ее ресурсы достаточно ограничены.

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23 февраля руководитель ГУР заявил, что Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины.

https://www.youtube.com/embed/D_GT-nUHv3w
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Боевые действия Украинская разведка ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

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