Следующие три месяца войны определят ход событий — Буданов 28 февраля, 00:38 Кирилл Буданов (Фото:Jessica Koscielniak / USA TODAY via Reuters)

Следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут «очень активными» и решат дальнейший ход событий. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки, опубликованном в понедельник, 27 февраля.

«Они будут достаточно активными. Очень активными, которые определят дальнейшее течение событий. Это активные боевые действия… Да, они будут. И с их стороны старания, и с нашей стороны», — отметил он.



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По мнению главы ГУР, для перелома в войне Украине нужны более активные поставки оружия партнерами — в основном того оружия, которое защитники Украины уже получают, а также штурмовой авиации.

В интервью Буданов также сказал, что страна-агрессор не готова на длительные боевые действия и ее ресурсы достаточно ограничены.

23 февраля руководитель ГУР заявил, что Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины.