Если Украина до осени не сможет отвоевать оккупированные территории, Запад усилит давление для начала переговоров с РФ — Bild 27 февраля, 15:49 Украинские военные возле Бахмута, 24 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В США и Германии говорят, что у Украины есть время до осени, чтобы отвоевать оккупированные территории. Если же этого сделать не удастся или удастся, но частично, давление на Киев относительно начала переговоров с Россией усилят, сообщает Bild.



По данным таблоида, такие разговоры в правительственных кругах стран идут «за закрытой дверью». Журналисты пишут, что они «непонятны», поскольку украинская армия уже отразила наступление на Киев, деоккупировала почти всю Харьковскую область и Херсон.

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Также, по их мнению, «любые сомнения гарантируют Путину дальнейшую стабилизацию внутри страны и то, что люди действительно верят в победу России».

Ранее WSJ сообщила, что во время встречи в Париже в начале февраля президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призывали Владимира Зеленского к переговорам с РФ.

Также со ссылкой на представителей правительств Германии, Франции и Великобритании газета написала, что эти страны видят в укреплении связей между НАТО и Украиной способ поощрить Киев начать мирные переговоры с Россией. В правительстве ФРГ это отвергли, пишет Welt.

24 февраля Зеленский вновь подчеркнул, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства. В январе в Белом доме говорили, что не видят признаков, что Россия готова к настоящей дипломатии и продолжат помогать Киеву на поле боя.

