Ситуация в Бахмуте напряженная, в город направили подкрепление — Минобороны 28 февраля, 21:31 Украинский военный в Бахмуте, 27 февраля 2023 год (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

В Бахмут Донецкой области направили подкрепление, сообщила замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона

Маляр заявила, что ситуация в Бахмуте «сложная и напряженная». Российские военные сконцентрировали там основные усилия, чтобы попытаться полностью оккупировать Донецкую область.

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Она уточнила, что командующий сухопутными войсками Александр Сырский во время недавней поездки в город принял решение о перемещении дополнительных подразделений.

По ее словам, решение удерживать Бахмут является сугубо военным, а не политическим.

«Решения принимаются военными, которые не руководствуются политическими мотивами», — добавила она.

Генштаб ВСУ в сводке за 28 февраля сообщал, что российские оккупанты сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ситуация на Бахмутском направлении постоянно усложняется. Российские оккупанты уничтожают все, что можно использовать для защиты и обороны наших позиций.