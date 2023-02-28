Ситуация в Бахмуте напряженная, в город направили подкрепление — Минобороны
Украинский военный в Бахмуте, 27 февраля 2023 год (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)
В Бахмут Донецкой области направили подкрепление, сообщила замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона
Маляр заявила, что ситуация в Бахмуте «сложная и напряженная». Российские военные сконцентрировали там основные усилия, чтобы попытаться полностью оккупировать Донецкую область.
Она уточнила, что командующий сухопутными войсками Александр Сырский во время недавней поездки в город принял решение о перемещении дополнительных подразделений.
По ее словам, решение удерживать Бахмут является сугубо военным, а не политическим.
«Решения принимаются военными, которые не руководствуются политическими мотивами», — добавила она.
Генштаб ВСУ в сводке за 28 февраля сообщал, что российские оккупанты сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ситуация на Бахмутском направлении постоянно усложняется. Российские оккупанты уничтожают все, что можно использовать для защиты и обороны наших позиций.