Ответственность за коррупцию в судах должна быть от 10 до 15 лет — Зеленский 23 июня, 18:01 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский после заседания Совета по вопросам нацбезопасности и обороны в пятницу, 23 июня, заявил, что в Украине предлагают усилить уголовную ответственность за коррупцию в судебной сфере.

По словам главы государства, одним из главных вопросов во время заседания СНБО была судебная реформа. Вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала о промежуточной оценке прогресса Украины Еврокомиссией.



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«Сделано действительно многое. Но рассматриваем это лишь как необходимую основу для наших собственных обязательств перед украинцами относительно справедливости. Очевидно, что кейс уже бывшего председателя Верховного Суда и другие такие ситуации в судебной системе требуют более жесткой государственной политики в отношении требований к судьям, всем работающим в системе правосудия и их ответственности за нарушение. За коррупционные нарушения», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Верховная Рада обращалась к СНБО по этому вопросу, и обращение рассматривали на заседании в пятницу. Уголовную ответственность за коррупцию в сфере правосудия предлагают «ощутимо» усилить — от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Также, по словам президента, это должно касаться «тех, кто требует деньги, кто берет деньги, кто держит эту систему коррупции на всех ее звеньях».

Дело главы Верховного Суда Князева — что известно

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что Князева задержали по подозрению в получении взятки в $2,7 миллиона.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.

По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной схемы. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года. Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.

Новым главой Верховного Суда стал Станислав Кравченко — председатель Кассационного уголовного суда в составе ВС.