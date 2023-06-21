«Он мне сам позвонил». Директор НАБУ рассказал о звонке Зеленского после задержания главы Верховного Суда Князева 21 июня, 12:06 Семен Кривонос (Фото:nabu.gov.ua)

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что после задержания главы Верховного Суда Всеволода Князева к нему позвонил президент Украины Владимир Зеленский, чтобы выяснить ситуацию.

«Если говорить о моем разговоре с президентом, то он был, после задержания председателя Верховного Суда и начала обысков в здании Верховного Суда. Он мне сам позвонил и как руководитель государства поинтересовался, что там происходит в Верховном Суде. Я сообщил президенту, что задержан руководитель судебной ветви власти на получении взятки. Это был весь контекст разговора», — сказал он в интервью Укринформу.

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Отвечая на вопрос, какой была реакция президента, Кривонос заявил, что «он очень ровно и взвешенно к этому отнесся».

«Нет, не удивился. Он спросил, в чем там суть. Говорю: это — получение взятки. Он говорит: „Окей, хорошо“. Не было никаких эмоций — ни негативных, ни позитивных, или еще чего-то такого. Это был очень выдержанный разговор», — сказал он.



Дело главы Верховного Суда Князева — что известно

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что Князева задержали по подозрению в получении взятки в $2,7 миллиона.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.

По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной схемы. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года. Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.