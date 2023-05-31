Князев в суде заявил, что найденные в его кабинете деньги принадлежали друзьям-бизнесменам 31 мая, 18:15 Всеволод Князев (Фото:Верховный Суд / Facebook)

Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев заявил, что обнаруженные во время обысков в его кабинете и дома деньги, принадлежат его друзьям — семье бизнесменов.

Об этом сообщает Укринформ.

«Это деньги моих друзей, семьи бизнесменов, которые перед выездом за границу еще до начала войны просили меня эти деньги сохранить. Это подтверждается соответствующими доказательствами», — сказал Князев на заседании Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, рассматривающей апелляционные жалобы на избранную ему меру пресечения.

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Он добавил, что у него «нет мобильного телефона, с которого он мог связаться с этой семьей», но, по его словам, его адвокаты наладили связь, и теперь «эта семья будет подавать соответствующие процессуальные обращения».

Также Князев считает, что размер назначенного ему залога в 107,36 миллионов гривен слишком велик.

«Это же большая разница между 300 прожиточными минимумами и тем залогом, который назначил следователь судья. Это пропасть лежит», — сказал экс-председатель Верховного суда.

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.

По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной схемы. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года. Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.