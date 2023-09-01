Зеленский — о ликвидации Пригожина: Путин не хотел действовать даже по законам своего государства

1 сентября, 18:16
Поделиться:
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Предполагаемое убийство хозяина террористической организации ЧВК Вагнер Евгения Пригожина российским диктатором Путиным показывает слабость последнего. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский во время обращения к международному экономическому форуму Амброзетти в пятницу, 1 сентября.

«Разве есть какая-то сила в том, чтобы ударить ракетой по самолету со своим конкурентом, а самому при этом бояться вылететь с территории России в любое государство, да и по своему государству ездить исключительно на бронепоезде. Хотя это закономерность, потому что если один террорист убивает другого террориста, то в таком государстве найдется третий», — сказал он.

Видео дня

По мнению главы государства, если Путин действительно убил Пригожина и этому есть подтверждение, это говорит о его слабости и о том, что он боится своего конкурента. Зеленский отметил, что террорист Пригожин выполнял задачи Путина. Президент также вспомнил поход главаря «вагнеровцев» на Москву и сказал, что российский диктатор не контролирует свое государство, а Россия уже давно слаба институционально.

Читайте также:
«Кто-то из охраны попытается устранить». Все об угрозах для Путина и его раздражении Гиркиным, Кадыровым и мертвецом Пригожиным — интервью

Зеленский добавил, что слабость Путина в том, что он убил Пригожина после того, как пообещал ему гарантии, — и это должно показать всему международному сообществу, что договариваться с главой кремлевского режима нельзя, потому что «его слово ничего не стоит».

«Он побоялся Пригожина… и расправился с ним в таком формате, хотя человек пошел на него. В принципе, я уверен, что была соответствующая статья уголовного кодекса РФ и Пригожина могли бы приговорить. Но он не хотел действовать даже по законам своего государства. Он не доверяет [даже] своей судебной системе», — сказал Зеленский.

Крушение самолета Пригожина в России — что известно

Читайте также:

Судьба Пригожина — пример того, куда ведет предательство в мафиозном мире, созданном Кремлем, пишет The Economist (на фото — Кремль ночью) (Фото:REUTERS/Максим Шеметов) Высшая власть — террор. Смерть Пригожина доказала, что Россия является мафиозным государством — редакционная статья The Economist

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».

Инфографика: NV

27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны прошли в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Кремль Владимир Зеленский Евгений Пригожин Война России против Украины Кремль переворот Пригожин переворот Пригожин убит

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X