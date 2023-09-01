Зеленский — о ликвидации Пригожина: Путин не хотел действовать даже по законам своего государства 1 сентября, 18:16 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Предполагаемое убийство хозяина террористической организации ЧВК Вагнер Евгения Пригожина российским диктатором Путиным показывает слабость последнего. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский во время обращения к международному экономическому форуму Амброзетти в пятницу, 1 сентября.

«Разве есть какая-то сила в том, чтобы ударить ракетой по самолету со своим конкурентом, а самому при этом бояться вылететь с территории России в любое государство, да и по своему государству ездить исключительно на бронепоезде. Хотя это закономерность, потому что если один террорист убивает другого террориста, то в таком государстве найдется третий», — сказал он.



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По мнению главы государства, если Путин действительно убил Пригожина и этому есть подтверждение, это говорит о его слабости и о том, что он боится своего конкурента. Зеленский отметил, что террорист Пригожин выполнял задачи Путина. Президент также вспомнил поход главаря «вагнеровцев» на Москву и сказал, что российский диктатор не контролирует свое государство, а Россия уже давно слаба институционально.

Зеленский добавил, что слабость Путина в том, что он убил Пригожина после того, как пообещал ему гарантии, — и это должно показать всему международному сообществу, что договариваться с главой кремлевского режима нельзя, потому что «его слово ничего не стоит».

«Он побоялся Пригожина… и расправился с ним в таком формате, хотя человек пошел на него. В принципе, я уверен, что была соответствующая статья уголовного кодекса РФ и Пригожина могли бы приговорить. Но он не хотел действовать даже по законам своего государства. Он не доверяет [даже] своей судебной системе», — сказал Зеленский.

Крушение самолета Пригожина в России — что известно

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.



Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.



Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.



24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».



Инфографика: NV

27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны прошли в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

