Высшая власть — террор. Смерть Пригожина доказала, что Россия является мафиозным государством — редакционная статья The Economist 25 августа, 11:53 Судьба Пригожина — пример того, куда ведет предательство в мафиозном мире, созданном Кремлем, пишет The Economist (на фото — Кремль ночью) (Фото:REUTERS/Максим Шеметов)

Хотя Владимир Путин претендует на роль «царя великой державы», его прогнившая империя держится лишь на терроре, лжи, подкупе и репрессиях. Вероятное убийство Евгения Пригожина доказало это с новой силой.

Об этом идет речь в редакционной статье журнала The Economist.



Коллектив издания отмечает, что хотя отдельные обстоятельства гибели Пригожина до сих пор неясны, «все верят что его смерть была поразительно безжалостным наказанием по приказу Владимира Путина». «И это именно то, что любит Путин», — добавляют журналисты The Economist.

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Если Пригожин таки мертв, Путин станет сильнее, убеждены они. Ведь по крайней мере на данный момент диктатор устранил самую большую прямую угрозу своему 23-летнему правлению. Однако смерть Пригожина также разоблачает растущую слабость созданной им системы. «Путин претендует на роль царя великой державы, но на самом деле его прогнившая империя, как никогда раньше, держится на лжи, подкупе и репрессиях. И, как демонстрирует это убийство, высшей властью в России является террор», — говорится в материале.

Его авторы напоминают, что Пригожин был жестоким человеком и разбогател благодаря работе на клептократическую систему вокруг Путина. Он вербовал осужденных в российских тюрьмах на войну в Украине и отправлял их на смерть. Его людей обвиняют в преступлениях против человечества, особенно в Африке, где Вагнер до сих пор зарабатывает большую часть своих денег.

Однако ничто из этого, похоже, не беспокоило Путина, который, наоборот, вознаграждал Пригожина — как новыми бизнесами, так и дополнительными обязанностями. Все изменил июньский вооруженный мятеж Пригожина. «Не обладая предусмотрительностью, чтобы предотвратить мятеж, или силами, чтобы подавить его, Путин был унижен. Поэтому он заключил сделку, и Пригожин прекратил мятеж», — напоминает издание.

Теперь уничтожение самолета свидетельствует о том, что Путин изменил своему слову — и вернулся на вершину. «Удивительно, что Пригожин не видел признаков этого, — пишут журналисты The Economist, — Пока босс Вагнера был жив, он оставался источником нестабильности. Его смерть и очевидное пренебрежение Путиным [жизнями] остальных людей в самолете является публичным примером для любых других потенциальных „царей“ — примером того, куда ведет предательство в мафиозном мире, созданном Кремлем», — говорится в статье.

Коллектив издания также предполагает, что устранение Пригожина усилит контроль Путина над российской армией, которая на глазах у всех не смогла остановить мятежников в июне. The Economist считает неслучайным, что ранее в тот же день, когда упал самолет Пригожина, был официально уволен генерал Сергей Суровикин, подозреваемый в поддержке мятежа ЧВК Вагнера. Между тем Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, и министр обороны Сергей Шойгу — двое лояльных Путину людей, которые были объектами нападок Пригожина за их взяточничество и некомпетентность — остаются на своих должностях", — напоминает The Economist.

Журнал предполагает, что хотя остатки сил ЧВК Вагнера могут возмущаться этими событиями, якобы планировать «второй поход на Москву» или «ворчать», большинство вагнеровцев скорее выберут заработок и самосохранение, чем верность погибшему командиру. «Между тем позиции России в Африке укрепляет коррупция, а не принципы», — отмечает издание.

Поэтому смерть Пригожина знаменует собой «дальнейшее разложение российского государства». «Путин является лучшим примером того, почему бесконечное единоличное правление является таким разрушительным. Чем больше концентрируется власть, тем больше Путин и его одержимости, прихоти и обиды становятся лицом самой России», — говорится в редакционном материале The Economist.

Эту неутешительную картину лишь усугубляет убийство Пригожина. Обычно после мятежей, которые бросают вызов монополии государства на применение силы, здоровая страна восстанавливает порядок с помощью системы правосудия. «Вместо этого Путин предпочитает показное насилие. Однако это не столько восстановит порядок, сколько восстановит баланс террора. Это еще больше отдаляет Россию от верховенства права и институтов, на которые возлагается компетентное и стабильное управление в каждой современной стране. Это оставляет Россию в плачевном состоянии», — резюмируют авторы статьи.