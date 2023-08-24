«Все понимают, кто имеет отношение». Зеленский отреагировал на вероятную смерть Пригожина 24 августа, 13:56 Зеленский исключил причастность Украины к крушению самолета Пригожина (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятную смерть главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в авиакатастрофе в РФ, намекнув на причастность российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он сказал журналистам в Киеве во время мероприятий в День Независимости страны, пишет Интерфакс-Украина.

Зеленский также исключил причастность Украины к крушению самолета Пригожина.

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«Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто отношение имеет», — резюмировал украинский президент.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области.

Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Инфографика: NV

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Причина крушения неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Российская пропаганда сообщила, что одной из версий является подрыв взрывного устройства, которое якобы заложили в отсек шасси.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».



