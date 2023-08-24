«Все понимают, кто имеет отношение». Зеленский отреагировал на вероятную смерть Пригожина

24 августа, 13:56
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Зеленский исключил причастность Украины к крушению самолета Пригожина (Фото:ОП)

Зеленский исключил причастность Украины к крушению самолета Пригожина (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятную смерть главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в авиакатастрофе в РФ, намекнув на причастность российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он сказал журналистам в Киеве во время мероприятий в День Независимости страны, пишет Интерфакс-Украина.

Зеленский также исключил причастность Украины к крушению самолета Пригожина.

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«Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто отношение имеет», — резюмировал украинский президент.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области.

Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Инфографика: NV

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Причина крушения неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

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Российская пропаганда сообщила, что одной из версий является подрыв взрывного устройства, которое якобы заложили в отсек шасси.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Авиакатастрофа Владимир Зеленский Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

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