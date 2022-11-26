Интервью НВ с Виталием Шабуниным. Почему судьи, которые должны были легализовать Януковича, до сих пор работают и при чем здесь Зеленский 26 ноября, 15:39 Эксклюзив НВ Виталий Шабунин (Фото:НВ)

5 октября судью Богдана Львова отчислили из штата Верховного суда из-за наличия у него гражданства страны-агрессора России.

Но на этом история не закончилась, отмечает глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

В интервью Радио НВ он рассказал, как судья с российским гражданством пытается восстановиться в должности и что в Украине вообще с судебной реформой.

Видео дня

— У нас же есть правоохранительные органы, СБУ, которые должны бы промониторить, у кого из высокопоставленных должностных лиц, в том числе у судей, есть гражданство другой страны, в частности России.

— Оказалось, что Служба пропустила гражданство у [главы Кассационного хозяйственного суда Верховного суда Богдана] Львова. Это журналисты нашли [у него гражданство РФ]. После чего нужно отдать должное председателю Верховного суда, он выбросил Львова из состава судей Верховного суда. Но это не конец истории. Здесь очень важная тема.

Львов отправился в суд. Как вы думаете, в какой?

— Неужели в Окружной административный суд Киева?

— Аминь! Он пошел в ОАСК, который, напомню, президент [Владимир Зеленский] обещал ликвидировать два года назад. Два года в парламенте валяется безотлагательный законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, за который «слуги народа» почему-то не голосуют. Это после того, как не я, не журналисты, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прямо сказал, что ОАСК должен был легализовать Януковича после захвата Киева россиянами.

Прошло уже восемь месяцев от [обнародования] той истории, и суд до сих пор не ликвидирован.

Львов идет в ОАСК, чтобы ОАСК отменил решение главы Верховного суда и вернул Львова на должность главы кассации Верховного суда.

Интересным будет решение ОАСК. Его последствия покажут, лег ли ОАСК под Офис президента. Очень простая история. Если ОАСК возвращает Львова на должность, а президент не забирает у него гражданство…

— А прецеденты, когда лишали гражданства, уже есть.

— Это значит, что с самого начала история была спланирована для того, чтобы взять под контроль палату. Тогда Львов «подвешен», он понимает, кому обязан, и что в любой момент гражданство могут отобрать.

Это мое предположение. Я предполагаю, что ОАСК может за сумасшедшие деньги, просто за услугу вернуть Львов. Но если это происходит, а гражданство президент забирает, то нет вопросов: это ОАСК и Львов.

Если ОАСК возвращает Львова и гражданство не забирают, то это изначально была история Офиса президента.

— Это даже похоже не на предположение…

— Предположение имеет основание для разговоров, информации, всего остального. Но ведь мы, как всегда, дождемся результата.

— Это очень похоже на то, что «мы вашу схему понимаем и читаем».

— Не журналисты, секретарь СНБО сказал, что именно эти судьи должны были легализовать Януковича. После этого эти судьи, вдумайтесь, именем Украины каждый день принимают решения.

— А Павел Волк продолжает руководить?

— Продолжает руководить и принимать решения.

— Все понимают, что с ОАСК нужно что-то делать. Один из моих адвокатов считает, что не обязательно расформировывать суд, можно уволить этих судей. Виноват не сам институт, а те, кто его наполняют.

— Это интересная мысль. Допускаю, мы принимаем этот прекрасный сценарий. Павел Волк и его свора под следствием, даже под судом. Дело передано в Антикоррупционный суд. Но ведь им плевать. Они позволяют себе даже на заседания не ходить, потому что понимают, что НАБУ и САП ничего с ними не могут сделать, потому что нет Высшего совета правосудия, который может либо их уволить, либо дать разрешение на их арест.

Нет ВСП. Это позволяет судебной мафии делать что угодно. Это ведь не только с ОАСКом сейчас.

Судебная мафия понимает, что нет в государстве единого органа, который может их уволить, наказать или дать право правооханителям наказать.

Мы на финишной прямой судебной реформы, которая должна закончиться тем, что съезд судей должен избрать своих представителей в этот ВСП, и тогда этот орган заработает.

Сейчас старая судебная мафия делает все возможное (мы точно знаем, кто это делает и как), чтобы съезд судей, который будет зимой, не избрал своих представителей, а соответственно орган не запустился.

— Это саботаж…

— Чистой воды. И тут у меня какая просьба к Офису президента: должна быть публичная позиция президента. Если сейчас большинство судей снова прогнется под судебную мафию, следующая судебная реформа будет совсем другой. Всех к чертям, простите, разогнать и набрать по-новой, потому что по-хорошему не получается.

— Но ведь была публичная позиция президента по поводу ОАСК и какой результат мы фиксируем…

— Была юридическая позиция, законопроект направлен. Более того, он определен как безотлагательный уже второй год.

Я понимаю скепсис. Однако. Я почему-то думаю, что в этой истории президент — союзник. Почему? Потому что сейчас даже от судей-коллаборантов нельзя избавиться, потому что ВСП нет. Даже СБУ (а там есть сильные, классные подразделения, направления) говорят: «Мы не можем, есть закон. Он нам в глаза смеется, нет ВСП».

Судебная реформа — это реформа Зеленского. И мне кажется, что здесь ему немного отвлечься от очень важной работы вовне (он прекрасно работает наружу в своих коммуникациях, гениально, я считаю) и немного времени уделить тем ключевым, важным реформам внутри страны, как судебная реформа, его реформа. Пусть скажет этим судьям: «Друзья, или по-хорошему, или как на войне».

— Судьи сразу скажут, что это влияние руководителя государства на судебную ветвь власти.

— Он будет обращаться ко всем судьям. Какая логика съезда? Все судьи делегируют своих представителей, а те избирают от имени всех (или не избирают) Высший совет правосудия. В судебных кругах тоже есть разные поколения, разные группы. Вот ваше время взять наконец-то управление системой в свои руки. Это в ваших интересах. Потому что если вы сейчас снова отдадите это судебной мафии, то президент получает абсолютно легитимное право к черту вас всех разогнать, и он будет прав.

— А боятся брать ответственность в свои руки?

— А я не понимаю, чего бояться? Не будьте проклятыми трусами в стране смелых людей. Чего вы боитесь? Увольнения? Десятки тысяч смерти не боятся, а вы, холера, увольнения боитесь? Если боитесь увольнения, то, по-хорошему, паспорт отдайте украинский, потому что это стыдно, но мандат судьи точно сдайте и идите вон.