«Дискуссия будет бурной». Рада может рассмотреть законопроекты о двойном гражданстве в ближайшее время — нардеп 4 сентября, 15:38 Верховная Рада (Фото:НВ)

Народные депутаты на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады могут рассмотреть два законопроекта, касающиеся двойного гражданства в Украине (№ 6368-д и № 6369-д). Об этом нардеп от Голоса Ярослав Железняк написал в Telegram-канале в воскресенье, 4 сентября.

«На ближайшую пленарную неделю могут вынести два интересных законопроекта по урегулированию вопроса двойного гражданства: 6368-д и 6369-д… Учитывая тематику и особенно недавнее лишение гражданства двух депутатов Рады, дискуссия будет бурной», — заявил Железняк.



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По словам нардепа, законопроект № 6368-д дополняет список оснований для получения и лишения украинского гражданства и предусматривает некоторую либерализацию института двойного или множественного гражданства. В документе также указано, что добровольное получение гражданства страны-агрессора или страны-оккупанта является одним из оснований для лишения гражданства Украины.

Второй законопроект № 6369-д, как пишет Железняк, касается обязательного декларирования иностранного гражданства претендентами на государственные должности, порядок их увольнения в случае «недекларирования» гражданства и запрет занимать должности для людей с гражданством страны-агрессора.

В конце июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что политики должны публично сообщать о наличии другого гражданства, кроме украинского. По его словам, Украину будут «и в дальнейшем упорно очищать от агентов влияния России, предателей и коллаборантов».

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, руководитель терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский.

22 июля Корбана не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт. Адвокат Корбана уточнил, что тому отказали во въезде как «лицу без гражданства».

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