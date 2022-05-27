Януковича собирались «легально» вернуть через украинские суды

27 мая, 01:34
Цей матеріал також доступний українською
Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что экс-председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий должен был принять участие в возвращении в «легитимное поле» бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

«Мы начали готовиться к войне с февраля 2021 года. Когда первое решение СНБО касалось господина Тупицкого, получившего в декабре прошлого года заявление якобы от господина Януковича, не имеющего к нашей стране последние 8 лет вообще никакого отношения.

Видео дня
Читайте также:

Один из представителей террористической организации «ЛНР» Родион Мирошник (Фото:скриншот видео/Вести) Бывший пресс-секретарь Януковича Мирошник стал «послом» боевиков «ЛНР» в России

В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК… Это доказанный факт. Это не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не хотят с этим сейчас разбираться. Эти судьи сегодня должны давать показы Службе безопасности Украины как минимум. Но сейчас мы находимся в стадии войны и до некоторых гайляйтеров еще не доходят руки", — сказал Данилов.

Накануне Печерский районный суд Киева избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о государственной измене.

Читайте также:
Отстраненный глава КСУ Тупицкий уехал из Украины в Вену, но официально границу не пересекал — Схемы
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Виктор Янукович Конституционный суд Украины — КСУ Александр Тупицкий Алексей Данилов Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X