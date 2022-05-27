Януковича собирались «легально» вернуть через украинские суды 27 мая, 01:34 Цей матеріал також доступний українською Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что экс-председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий должен был принять участие в возвращении в «легитимное поле» бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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Об этом он сказал в интервью 24 каналу.



«Мы начали готовиться к войне с февраля 2021 года. Когда первое решение СНБО касалось господина Тупицкого, получившего в декабре прошлого года заявление якобы от господина Януковича, не имеющего к нашей стране последние 8 лет вообще никакого отношения.

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В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК… Это доказанный факт. Это не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не хотят с этим сейчас разбираться. Эти судьи сегодня должны давать показы Службе безопасности Украины как минимум. Но сейчас мы находимся в стадии войны и до некоторых гайляйтеров еще не доходят руки", — сказал Данилов.

Накануне Печерский районный суд Киева избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о государственной измене.

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