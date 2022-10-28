«Играет на руку врагу». Кто разрушает доверие между властью и обществом — интервью с Виталием Шабуниным о громких коррупционных делах и не только 28 октября, 20:38 Эксклюзив НВ Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции (Фото:НВ)

Виталий Шабунин — председатель правления Центра противодействия коррупции, уже более 10 лет пропагандирующий в Украине необратимость наказания за топ-коррупционные преступления.

Он считает, что Украине очень трудно победить в войне без доверия между обществом и властью.

В интервью Радио НВ Шабунин рассказал, кто из правоохранителей разрушает это доверие, как расследуются громкие коррупционные дела во время войны, а также о том, когда миллиардер Ринат Ахметов вернется в украинский медиабизнес.

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— Я начну с дела Роттердам+. Оно как-то уже подзабылось, хотя, возможно, многим надоело на самом деле. НАБУ сообщило о подозрениях 15 лицам, в том числе и бывшим председателям НКРЭКУ, это независимая комиссия по регулированию электроэнергии и коммунальных услуг. Дело не утратило свою актуальность на сегодняшний день?

— Речь, я напомню вам, о 40 миллиардах гривен, которые вытащили из карманов украинцев. Подозрения — это второй эпизод этого дела. У нас было 19 миллиардов в первом эпизоде и 20 миллиардов — во втором эпизоде. Поэтому — нет, не потеряла.

У нас с вами украли 40 миллиардов из кармана, они должны сесть в тюрьму. И Антикоррупционное бюро, собственно, организует этот праздник жизни.

— То есть, можно сказать, что Роттердам+ остается среди самых масштабных коррупционных дел, на которые общество должно получить ответ?

— Это вторая схема после банка Приват.

У нас есть две самые большие коррупционные схемы в истории Украины. Банк Приват — одна из них, одна из наиболее глобальных коррупционных схем. Роттердам+ — это 40 миллиардов. Это дело, во-первых, в которое вовлечен один из самых влиятельных олигархов Украины. Дело, в которое вовлечен первый круг в то время действующего президента (Петра Порошенко — ред.). Дело, в котором украли кучу денег, причем не из бюджета, а напрямую из наших карманов. Это важное дело, которое заслуживает самого плотного внимания.

— Мы ведь понимаем, что сразу услышим, что по этому делу политический подтекст? Или не услышим? Как вы думаете?

— А кто такое скажет? Антикоррупционное бюро начало это дело еще при предыдущем президенте, почти довело его до суда. Просто вмешались люди из тогдашней власти.

Затем Ахметов блокировал это дело, пока не было нового руководителя САП. Пришел, благодаря вниманию медиа, новый глава САП [Александр Клименко], и запустил дело снова.

Мы его едва спасли, кстати, потому что его четыре раза закрывали.

Поэтому кто бы что ни говорил, есть простая история. У нас украли 40 миллиардов гривен из кармана, наконец, есть в стране несколько независимых антикоррупционных органов, которые дотянули уже первый эпизод о 19 миллиардах до суда. Материалы дела открыты, оно пойдет в суд. И вот второй эпизод, надеюсь, тоже в ближайшее время пойдет в суд.