Судью Львова отчислили из штата Верховного суда из-за российского гражданства 5 октября, 16:31 Богдан Львов (Фото:Богдан Львов/Facebook)

Судья Богдан Львов был отчислен из штата Верховного суда из-за наличия у него гражданства страны-агрессора России, сообщает пресс-служба Верховного суда в Facebook в среду, 5 октября.

В приказе главы суда Всеволода Князева сказано, что полномочия судьи Львова прекращены из-за его российского гражданства, он отзывается из отпуска и с 5 октября отчисляется из штата Верховного суда.

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В Верховном суде отметили, что, согласно Конституции, такое решение могут принять в случае прекращения гражданства Украины судьи или получения им гражданства другой страны. Глава Верховного суда отметил, что эти положения Конституции применили впервые.

"…Во время полномасштабной войны с РФ, когда на фронте и в тылу гибнут наши лучшие граждане, мы не можем позволить даже малейшее сомнение в объективности, независимости и беспристрастности Верховного Суда и всех его судей. И хотя Богдан Львов отрицает наличие у него паспорта РФ, его действия и сама ситуация уже серьезно вредят авторитету Верховного Суда, вызывают недоверие общества к решениям Верховного Суда, чего никогда не должно произойти", — заявил Князев.

В суде добавили, что полагаются на данные СБУ о российском гражданстве Львова, но он имеет право в установленном порядке доказывать, что российского паспорта у него нет.

15 сентября журналисты Схем выяснили, что заместитель председателя Верховного суда и глава Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдан Львов получил паспорт РФ в 1999 году. Однако в 2017-м, во время конкурса на должность в суде, он отметил в своей анкете, что у него нет гражданства другой страны.

Позже журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев подтвердил наличие гражданства РФ у Львова и исключил, что документы в реестрах могут быть подделкой, как об этом говорил сам судья.

Львов опровергал информацию о своем российском гражданстве, называл расследование фейком и говорил, что прошел полиграф, чтобы это доказать. Он обнародовал выводы и заявил, что «непричастен к получению российского гражданства и паспорта РФ».



3 октября Служба безопасности Украины подтвердила, что у Львова есть гражданство РФ и двухкомнатная квартира на Ленинградском шоссе в Москве. Во время тайного голосования Кассационного хозяйственного суда ВС для увольнения Львова не хватило одного голоса.