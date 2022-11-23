В Украине продолжают судить Медведчука, переданного России в рамках обмена — Офис генпрокурора 23 ноября, 14:17 Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Уголовное преследование в Украине народного депутата запрещенной политической партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, переданного России в рамках обмена, продолжается и будет осуществляться по заочной процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Там также уточнили, что уже начато специальное судебное производство.

«По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора коллегией судей Лычаковского районного суда Львова начато специальное судебное производство в отношении народного депутата Украины, который обвиняется в совершении государственной измены и незаконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории», — говорится в сообщении.

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Специальное судебное производство осуществляется в отсутствие обвиняемого (in absentia). Также судебное рассмотрение обвинительного акта будет проводиться в закрытом судебном заседании.

В сообщении Офиса генпрокурора не указано имя, но детали дела указывают на то, что это Медведчук.

Также в другом уголовном производстве, так называемом «угольном деле», по подозрению народного депутата в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации, по ходатайству прокуроров судом предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования.

На имущество Медведчука и имущество связанных с ним лиц наложен арест.

22 ноября ряд Telegram-каналов опубликовали видео с Медведчуком и его женой Оксаной Марченко в оккупированной Ялте.

22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции по гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных 210 бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что обмен стал для Медведчука тяжелой травмой.

«Он как политический фактор, как олигарх, как бизнесмен, как агент влияния, он совершенно деклассирован», — отметили там.

2 октября газета The Washington Post сообщила, что кремлевский диктатор Владимир Путин лично настоял на том, чтобы Медведчука обменяли на героев Мариуполя.