Глава Верховного суда хочет проверить всех судей из штата на наличие российского паспорта. Обратился в СБУ 7 октября, 14:23 Всеволод Князев (Фото:Всеволод Князев/Facebook)

Глава Верховного суда Всеволод Князев обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить наличие российского гражданства всех судей ВС.



Об этом он заявил в интервью Цензор.Нет.

Князев обещает отчислить из штата суда любого, у кого подтвердится наличие российского гражданства, как это было с Богданом Львовым.

Видео дня

По его словам, во время конкурса на должности судей Верховного Суда в 2017 и в 2018 годах у Украины были «очень сложные» отношения с Россией, которая не предоставляла сведений о своих гражданах в распоряжение СБУ. Из-за этого вопроса наличие российского гражданства у судей могли остаться не до конца выясненными.

«Значит сейчас им следует уделить большее внимание со стороны соответствующих правоохранительных органов, разведки. И нужно выявить людей, которые могут работать не на Украину. Ведь гражданство само по себе еще не свидетельствует, что человек предатель или коллаборант. Но это создает соответствующие потенциальные риски», — сказал Князев.

3 октября СБУ подтвердила у Львова российское гражданство, однако судьи во время тайного голосования Кассационного хозяйственного суда ВС не смогли его уволить.

15 сентября журналисты Схем выяснили, что заместитель председателя Верховного суда и глава Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдан Львов получил паспорт РФ в 1999 году. Однако в 2017-м, во время конкурса на должность в суде, он отметил в своей анкете, что у него нет гражданства другой страны.

Позже журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев подтвердил наличие гражданства РФ у Львова и исключил, что документы в реестрах могут быть подделкой, как об этом говорил сам судья.

Львов опровергал информацию о своем российском гражданстве, называл расследование фейком и говорил, что прошел полиграф, чтобы это доказать. Он обнародовал выводы и заявил, что «непричастен к получению российского гражданства и паспорта РФ».