Формальных оснований лишить Шуфрича депутатского мандата нет — Рахманин 18 сентября, 19:00 Нестор Шуфрич в зале суда, 15 сентября 2023 года (Фото:Кадр видео Суспільне via YouTube)

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV заявил, что формальных оснований для лишения депутатского мандата Нестора Шуфрича, арестованного по подозрению в государственной измене, нет.



«Конституция не позволяет лишать мандата на основании ареста или задержания. Должна быть смерть, увечье, которое не позволяет выполнять депутатские обязанности. Должно быть личное заявление, должен быть приговор суда», — объяснил Рахманин в эфире Radio NV.

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Он также отметил, что в условиях военного положения депутатов также лишают мандатов путем лишения гражданства, если есть основания считать, что они совершили преступления. Этот способ нардеп назвал «полузаконным» и «вызывающим вопросы».

«Формальных оснований лишать его депутатского мандата нет. Напомню, что у нас Медведчук очень долгое время, когда был в розыске, когда всем была понятна его роль, хотя на самом деле она была понятна задолго до этого, оставался формально народным депутатом. У нас были люди, которые находились на оккупированных территориях, осуществляли коллаборационную деятельность, но оставались народными депутатами», — сказал Рахманин.

Он высказал мнение, что стоит внести изменения в Конституцию, «чтобы иметь возможность в виде каких-то корректных исключений лишать этих людей депутатского звания», однако обратил внимание на то, что в условиях войны это делать сложно.

Шуфрич получил подозрение в госизмене 15 сентября. По данным СБУ, он работал на бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимира Сивковича, который сбежал в Москву в 2014 году. Шуфрич систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство является «искусственным образованием», утверждал, что якобы у Украины и России «единая история», а украинцы и россияне — «один народ».

Во время обысков у нардепа правоохранители нашли георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ и тому подобное.

По данным источников NV в СБУ во время обысков у Шуфрича нашли «документ» со схемой «автономии» для Донецкой и Луганской областей.

В СБУ рассказали, что «документ» предусматривает переименование этих областей в так называемые «края», «широкую автономию», проведение «выборов», формирование «отдельного правительства» и «парламента».

Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи подозреваемого в госизмене экс-нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и самого Шуфрича.



Печерский райсуд 15 сентября отправил Шуфрича под арест на два месяца без права внесения залога.