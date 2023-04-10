Будут ли переговоры с Россией о Крыме? Чубаров оценил громкое заявление заместителя главы ОП 10 апреля, 17:13 Женщина стоит перед баннером в Симферополе, посвященным годовщине оккупации Крыма (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Radio NV оценил громкое заявление заместителя главы Офиса президента Андрея Сибиги о переговорах с Россией по Крыму.

«Ничего катастрофического не произошло. Просто есть определенная интерпретация вслух высказанного мнения, которая, возможно, не до конца было завершена. И когда говорится о том, что мы готовы открыть дипломатическую страницу, там не было сказано о статусе Крыма. Но журналисты именно так поняли этот ответ», - сказал Чубаров в эфире Radio NV .

Видео дня

Он подчеркнул, что необходимо быть «очень четкими в оформлении этих мнений» во время заявлений, особенно на международных площадках, относительно Крыма или завершения войны.

«И потому, мне кажется, эти дополнительные объяснения со стороны Офиса президента были не лишними – и Михаила Подоляка, и Сергея Никифорова, пресс-секретаря президента Украины», – отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

По словам Чубарова, их комментарии свидетельствуют «о том, что у Украины есть целостный, системный подход к освобождению Крыма, как и вообще к восстановлению территориальной целостности нашего государства».

«И этот подход многократно утверждался и на разных форумах, в частности, Крымской платформе. Два саммита состоялись за два года - 2021 и 2022 годов. Также одобрена стратегия деоккупации Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский (последнее, что я помню) очень четко позицию Украины высказал в его речи на Мюнхенской конференции безопасности», — добавил он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа напомнил, что во время учредительного саммита Крымской платформы некоторые ее участники «настаивали почти ультимативно, чтобы в этой декларации была формула, что вопрос Крыма будет решаться через мирный диалог».

Однако после сентября 2022 года, когда уже продолжалось полномасштабное вторжение России в Украину, «те же участники первыми согласились, что освобождение Крыма может происходить с помощью Вооруженных сил Украины», добавил Чубаров.

«По крайней мере, сегодня это очевидно: мир будет поддерживать тот вариант, на котором остановится украинское государство. А мне кажется, наша формула уже всем известна — полное восстановление территориальной целостности украинского государства в пределах международно-признанных границ 1991 года», — подытожил он.

В интервью Financial Times заместитель главы ОП Андрей Сибига заявил, что Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к административной границе полуострова, однако Киев не исключает «путь освобождения силами нашей армии».

Комментируя это, представитель президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров посоветовал ориентироваться на слова главы государства.

24 февраля Зеленский вновь подчеркнул, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.

30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в феврале-марте 2023 года, 72% украинцев не считают переговоры с Россией действенным способом достижения мира.