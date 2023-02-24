Зеленский — о переговорах с Россией: Уйдите с нашей территории, прекратите нас бомбить, убивать гражданских и сжигать леса 24 февраля, 19:12 Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 24 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Переговоры со страной-агрессором Россией возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в годовщину полномасштабного вторжения РФ в пятницу, 24 февраля.



«Уважайте наше право жить на нашей земле. Уйдите с нашей территории, прекратите нас бомбить, убивать гражданское население, [уничтожать] нашу инфраструктуру, энергетику, питьевую воду, прекратите бомбардировки городов и сел, просто убивать собак и котов, сжигать леса — вот это все вы прекращаете, и тогда мы вам скажем, в каком формате мы будем дипломатически ставить точку», — сказал глава государства.

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Комментируя украинскую формулу мира, Зеленский отметил, что до «дипломатической фиксации окончания войны» должны быть выполнены все ее пункты.

Президент напомнил, что до полномасштабной войны просил многих лидеров усадить главу кремлевского режима за стол переговоров: «Сейчас мы не можем, это уже не тот человек, там не с кем говорить».