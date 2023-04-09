Крым должен стать Крымской областью — военный эксперт

9 апреля, 09:19
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Акция в честь годовщины оккупации Крыма Россией на фоне парламента АРК (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Акция в честь годовщины оккупации Крыма Россией на фоне парламента АРК (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV заявил, что после освобождения Крым должен стать Крымской областью вместо автономной республики.

«А дальше (после освобождения от российской оккупации – ред.) с Крымом вообще все просто. Обязательно привести в соответствие с международными нормами Конституцию. Мы имеем унитарное государство. У нас не должно быть никаких автономий. То есть Республика Крым [будет почивать] в Боге в юридическом смысле. Это Крымская область», - заявил Свитан Radio NV.

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Военный эксперт также сказал, что в Крымской области освободится много жилой площади и туда переселятся многие участники боевых действий.

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«То есть Крым — это будет большая зона участников боевых действий. И вопросов больше в Крыму никогда не возникнет - и сепаратистских движений или возможности куда-то "вернуться". То есть навсегда россияне за Крым забудут, если там будут жить минимум полмиллиона УБДшников с семьями — это полтора миллиона человек. Полтора миллиона человек будут восстанавливать свое психическое, физическое здоровье и восстанавливать Крым как часть Украины», — отметил он.

В интервью Financial Times заместитель главы ОП Андрей Сибига заявил, что Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к административной границе полуострова, однако Киев не исключает «путь освобождения силами нашей армии».

Комментируя это, представитель президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров посоветовал ориентироваться на слова главы государства.

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24 февраля Зеленский вновь подчеркнул, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.

30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в феврале-марте 2023 года, 72% украинцев не считают переговоры с Россией действенным способом достижения мира.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Крым Украина-Россия Деоккупация Крыма радио NV

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