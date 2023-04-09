Крым должен стать Крымской областью — военный эксперт 9 апреля, 09:19 Акция в честь годовщины оккупации Крыма Россией на фоне парламента АРК (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV заявил, что после освобождения Крым должен стать Крымской областью вместо автономной республики.

«А дальше (после освобождения от российской оккупации – ред.) с Крымом вообще все просто. Обязательно привести в соответствие с международными нормами Конституцию. Мы имеем унитарное государство. У нас не должно быть никаких автономий. То есть Республика Крым [будет почивать] в Боге в юридическом смысле. Это Крымская область», - заявил Свитан Radio NV.

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Военный эксперт также сказал, что в Крымской области освободится много жилой площади и туда переселятся многие участники боевых действий.

«То есть Крым — это будет большая зона участников боевых действий. И вопросов больше в Крыму никогда не возникнет - и сепаратистских движений или возможности куда-то "вернуться". То есть навсегда россияне за Крым забудут, если там будут жить минимум полмиллиона УБДшников с семьями — это полтора миллиона человек. Полтора миллиона человек будут восстанавливать свое психическое, физическое здоровье и восстанавливать Крым как часть Украины», — отметил он.

В интервью Financial Times заместитель главы ОП Андрей Сибига заявил, что Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к административной границе полуострова, однако Киев не исключает «путь освобождения силами нашей армии».

Комментируя это, представитель президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров посоветовал ориентироваться на слова главы государства.

24 февраля Зеленский вновь подчеркнул, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.

30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в феврале-марте 2023 года, 72% украинцев не считают переговоры с Россией действенным способом достижения мира.