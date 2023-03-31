Более 70% украинцев не считают переговоры с Россией действенным способом достижения мира — опрос 31 марта, 16:14 Представители украинской делегации на переговорах в марте 2022 года (Фото:www.president.gov.ua)

Более 70% украинцев не считают переговоры со страной-агрессором Россией действенным способом достижения мира, об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова.

В сентябре-октябре 2022 года 17% считали, что переговоры с Россией «это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас», а 64% были не согласны с этим.

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В феврале-марте 2023 года доля тех, кто так считает, стала еще меньше (13%), а тех, кто с этим не согласен, выросло до 72%.

Опрос свидетельствует, что меньше стало тех, кто соглашается с мнением «переговоры с Россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года» (уменьшение с 21% до 18%), и с 60% до 65% стало больше тех, кто с этим не согласен.

Зато больше стало тех, кто считает, что переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год" (согласны соответственно 57,5% и 61%), не согласны соответственно 22% и 21%.

Согласно результатам опроса, с тем, что переговоры с Россией можно начинать уже сейчас, несколько чаще, чем жители других регионов, согласны южане (26%, в то время как в других регионах — от 6% до 15%). В Южном регионе относительное большинство (46%) выступает против этого (в других регионах — абсолютное большинство — от 68% до 85%).

Так же южане чаще, чем жители других регионов, соглашаются с тем, что переговоры с Россией можно начинать только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года (28%, в то время как в других регионах — от 13% до 19%).

Те, кто считает, что «переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год», составляют большинство во всех регионах (от 56,5% на Юге до 65% на Западе).