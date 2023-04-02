В частности, демонтаж Крымского моста. Данилов назвал 12 шагов для деоккупации Крыма 2 апреля, 10:31 Алексей Данилов, секретарь СНБО (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины)

СНБО разрабатывает стратегию по деоккупации Крыма, состоящую из 12 шагов. В частности, предлагается демонтаж Крымского моста и установка памятника «русский военный корабль идет…».

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны ( СНБО) Алексей Данилов.

«Русский гауляйтерский хлам во временном оккупированном Крыму что-то слишком разошелся в истерическом z-припадке — то собираясь захватить Киев или Одессу, то впадая в совковый маразм возрождения „крымского смерша“. Для этого московского мусора хочу доходчиво нарисовать пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым, где они и им подобные будут целями номер один», — отметил секретарь СНБО.

Видео дня

По словам Данилова, полная деоккупация украинского полуострова предусматривает 12 шагов:

1. На общественное обсуждение будут вынесены вопросы по проекту и местоположению в Крыму памятника " русский военный корабль идет…". В целях экономии государственных средств может быть использован пьедестал памятника затопленным кораблям в Севастополе.



2. Кроме уголовного преследования за коллаборационизм и госизмену разрабатывается люстрационный механизм персональной оценки, которым, в частности, определяется уровень ответственности и степень привлечения конкретных лиц, граждан Украины, жителей Крыма к поддержке деятельности оккупационных администраций, что предусматривает ограничение прав участия в выборах — избирать и быть избранными.

3. Относительно государственных служащих, судей, прокуроров, работников правоохранительных органов и других категорий лиц, которые на 2014 год находились в штате органов власти Украины, МВД, СБУ, МОУ и др., а после февраля 2014 работали в российских оккупационных структурах, украинские суды определят, подлежат ли они уголовной ответственности. Но если не подлежат, они лишаются государственных пенсий, в том числе, с запретом дальнейшего трудоустройства на работу в госорганах и органах местного самоуправления Украины. «Волчий билет» — навсегда.

4. Россия или иное формирование, которое будет претендовать на правопреемство, обеспечивает безусловную и полную выдачу всех подозреваемых в государственной измене и других уголовных преступлениях лиц, как граждан Украины, так и граждан России, причастных к военным преступлениям (международные преступления, не имеющие сроков давности — геноцид, военные и против человечности), совершенных на территории нашего государства.

5. Пропагандисты — журналисты, медийщики и разного рода эксперты, способствовавшие оккупации, милитаризации детского воспитания и разжиганию вражды против Украины, украинцев, крымских татар и других национальностей — группа особого внимания, преступления которых будут расследованы украинскими, а при необходимости международными правоохранительными структурами. Законным способом по приговору суда будут лишены свободы, званий, пенсионного обеспечения, имущества, чести и уважения.

6. Граждане Российской Федерации, незаконно приехавшие проживать на Крымском полуострове после февраля 2014 года, должны немедленно покинуть территорию Украины в установленный законом срок.

Наиболее ловкие и умные уже начали " ыезд", это похвально, а другим, кто продолжает тормозить, придется это делать в режиме булгаковского произведения Биг.

7. Сделки, совершенные не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, в том числе по недвижимому имуществу, признаются ничтожными — закон, действующий уже 9 лет. Право собственности на имущество остается за гражданами Украины. Если оно присвоено или национализировано оккупантами, то имущество возвращается собственникам.

8. Транспортный переход в городе Керчь Автономной Республики Крым демонтируется с целью обеспечения полной свободы мореходства в рамках программы возмещения ущерба.

9. Реализуется комплексная программа Детоксикация — нейтрализация последствий многолетнего действия российской пропаганды на общественное сознание части населения полуострова. В частности, используя опыт применения действенных методов денацификации Германии в 40-х годах, среди которых участие выявленных групп активной поддержки российской оккупации в общественных работах по восстановлению разрушенных украинских городов, процессах эксгумации и перезахоронения жертв российской агрессии (для лиц, признанных виновными в таких преступлениях судом). Предоставление максимально широкого доступа к информации о преступлениях путинского режима.

10. Создание документальной базы фактов российских преступлений против украинских граждан, сопротивлявшихся оккупации. Восстановление в правах украинских и крымскотатарских активистов.

11. Немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, которые были преследованы РФ по политически мотивированным признакам с 2014 года с возмещением нанесенного морального ущерба.

12. Учитывая место и роль в идеологии рашизма, системе негативного мифообразования и переписывания истории, так называемый «город русской славы» переименовывается в Объект № 6. Верховная Рада Украины позже принимает решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар.

Данилов добавил, что детализированная и юридически выверенная программа разрабатывается аппаратом СНБО Украины с привлечением широкого круга специалистов и экспертов.