Единственный путь освобождения — военный. Замглавы ОП сделал заявление о Крыме по скудоумию либо по злому умыслу — интервью со Свитаном 6 апреля, 18:34 Эксклюзив NV Мужчина устанавливает советский флаг на фоне Крымского моста, 14 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Замглавы Офиса президента Андрей Сибига заявил, что Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к административной границе полуострова, однако Киев не исключает «путь освобождения силами нашей армии».

После этого скандального заявления пресс-секретарь президента Сергей Никифоров был вынужден оправдываться. Он посоветовал ориентироваться только на слова главы государства Владимира Зеленского.

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Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV объяснил, почему возникают подобного рода скандалы, сравнил ситуацию с той, что сложилась у уже бывшего советника главы ОП Алексея Арестовича, а также рассказал, как нужно освобождать Крым, чтобы Россия больше не захотела «вернуть» полуостров.

— Есть очень много разночтений, совершенно удивительных разговоров по освобождению Крыма. Вы говорите, что мы надеемся, что этих переговорных процессов по Крыму не будет. Или же возможен только один переговорный процесс — россияне покинут технику и убегут из Крыма. В этом контексте есть вопрос: как наши ребята будут переходить перешеек с Крымом, ведь это будет непросто?

— Многогранный вопрос, давайте по каждой грани пройдемся.