Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к админгранице — замглавы ОП 6 апреля, 09:30 Андрей Сибига (Фото:ОП)

Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к административной границе полуострова, заявил замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть [дипломатическую] страницу для обсуждения этого вопроса», — сказал он в интервью Financial Times, имея в виду запланированное Киевом контрнаступление.

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При этом Сибига добавил, что это не означаем, что Киев исключает «путь освобождения силами нашей армии».

Замглавы ОП также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники сейчас говорят конкретно о Крыме, поскольку ВСУ все ближе к началу контрнаступления для возвращения захваченных РФ украинских территорий.

Издание отмечает, что такие заявления Сибиги могут успокоить западных чиновников, которые скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и беспокоятся, что любая попытка сделать это военным путем может спровоцировать российского диктатора Владимира Путина к эскалации войны, возможно, с применением ядерного оружия.

Ранее постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют и спутниковые снимки полуострова.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, что украинская армия будет в оккупированном Крыму через пять-семь месяцев, поскольку у России недостаточно ресурсов, чтобы удержать ситуацию.

Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.



