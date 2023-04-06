Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к админгранице — замглавы ОП
Андрей Сибига (Фото:ОП)
Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к административной границе полуострова, заявил замглавы Офиса президента Андрей Сибига.
«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть [дипломатическую] страницу для обсуждения этого вопроса», — сказал он в интервью Financial Times, имея в виду запланированное Киевом контрнаступление.
При этом Сибига добавил, что это не означаем, что Киев исключает «путь освобождения силами нашей армии».
Замглавы ОП также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники сейчас говорят конкретно о Крыме, поскольку ВСУ все ближе к началу контрнаступления для возвращения захваченных РФ украинских территорий.
Издание отмечает, что такие заявления Сибиги могут успокоить западных чиновников, которые скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и беспокоятся, что любая попытка сделать это военным путем может спровоцировать российского диктатора Владимира Путина к эскалации войны, возможно, с применением ядерного оружия.
Ранее постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют и спутниковые снимки полуострова.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, что украинская армия будет в оккупированном Крыму через пять-семь месяцев, поскольку у России недостаточно ресурсов, чтобы удержать ситуацию.
Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.