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Гройсман не выиграет эти выборы — Ехануров

31 мая, 21:16
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Гройсман не выиграет эти выборы — Ехануров - фото

Кадр видео Радио НВ via YouTube

По мнению Еханурова, Гройсман сможет получить на парламентских выборах максимум 2,5% голосов

Экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире Радио НВ высказал мнение, что нынешний премьер Владимир Гройсман не сможет выиграть досрочные выборы и попасть в Верховную Раду.

«После выборов какой-то тайм-аут у него (Владимира Гройсмана - ред.) будет, потому что он не выиграет эти выборы, это невозможно. Реально он сможет натянуть где-то максимум 2,5%, технологически не успеет», - считает Ехануров.

Напомним, 24 мая Владимир Гройсман объявил, что создает партию Украинская стратегия и будет участвовать в парламенстьких выборах.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая. 30 мая Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку. За такое решение проголосовали 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинета министров.

Также выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

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Теги:   Радио НВ Досрочные выборы в ВР Владимир Гройсман Юрий Ехануров

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