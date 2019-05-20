Гройсман решил подать в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства», — сказал он во время брифинга.
«Сегодня президент Украины был приведен к присяге. Во время своей инаугурационной речи он сказал, что правительство должно сложить полномочия. Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом», — отметил он.
По словам Гройсмана, президент Владимир Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя ответственность за будущие вызовы.
Премьер убежден, что в новом созыве Верховной Рады ему с единомышленниками удастся сформировать профессиональную команду.
Напомним, что президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.