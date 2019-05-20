Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Илья Кенигштейн
65 млн украинцев. Кто они?
Иван Примаченко
Каждый из нас. Что сказал Зеленский?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Правительство и есть наши проблемы. Зеленский предложил Кабинету министров уйти в отставку

20 мая, 11:19
2497
Цей матеріал також доступний українською
Правительство и есть наши проблемы. Зеленский предложил Кабинету министров уйти в отставку - фото

REUTERS / Valentyn Ogirenko

Зеленский заявил, что министры могут освободить места для тех, кто будет думать о следующих поколениях

Президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

«Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: „Правительство не решает наших проблем — правительство и есть наши проблемы“. Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах», — заявил президент.

Министр обороны Степан Полторак уже написал заявление об отставке на имя Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что уходит в отставку еще 17 мая.

Теги:   Отставка Кабинет министров Украины Инаугурация Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Вчера, 13:54

img
Команда Зеленского назвала оптимальную дату досрочных выборов в Раду
Политика

Вчера, 20:39

img
Идеолог партии Слуга народа и куратор диджитал-кампании стали советниками президента
Экономика

Вчера, 09:51

img
Миссия МВФ начала работу в Украине

ТОП 3

Политика

20 мая, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
86044
Политика

20 мая, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
31176
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
26767