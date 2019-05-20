Правительство и есть наши проблемы. Зеленский предложил Кабинету министров уйти в отставку 20 мая, 11:19 2497 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Зеленский заявил, что министры могут освободить места для тех, кто будет думать о следующих поколениях REUTERS / Valentyn Ogirenko

Президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

«Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: „Правительство не решает наших проблем — правительство и есть наши проблемы“. Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах», — заявил президент.

Министр обороны Степан Полторак уже написал заявление об отставке на имя Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что уходит в отставку еще 17 мая.