Правительство и есть наши проблемы. Зеленский предложил Кабинету министров уйти в отставку
Президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.
«Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: „Правительство не решает наших проблем — правительство и есть наши проблемы“. Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах», — заявил президент.
Министр обороны Степан Полторак уже написал заявление об отставке на имя Владимира Зеленского.
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что уходит в отставку еще 17 мая.