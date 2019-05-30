Гройсман прокомментировал решение Рады, отказавшейся отправлять его в отставку — видео Сегодня, 14:15 Цей матеріал також доступний українською Volodymyr Groysman/Facebook Отставку Гройсмана поддержали лишь 97 нардепов Volodymyr Groysman/Facebook

После отказа Верховной Рады поддержать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, он выступил с парламентской трибуны и заявил, что его решение покинуть занимаемый пост было обдуманным.

«Я сказал, что к любому решению отнесусь с уважением. Более того, мое решение было не эмоцией, а позицией. И еще одно очень важное — я никогда в своей жизни не перекладывал ни на кого ответственность», — сказал он.

Гройсман также призвал депутатов объединяться для голосования за необходимые решения, независимо от политических взглядов.

«Я слышу много критики в наш адрес. Иногда она справедливая… Но я абсолютный реалист. И я знаю, что те шаги, которые мы делали, начинают изменения. И эти изменения могут быть более быстрыми, если парламентские фракции, независимо от политической принадлежности, будут объединяться и голосовать», — добавил премьер.

Ранее сообщалось, что отставку Гройсмана поддержали лишь 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Напомним, после своей инаугурации президент Владимир Зеленский в сессионном зале Верховной Рады предложил Кабинету министров уйти в отставку.

После этого премьер Гройсман заявил, что намерен покинуть свой пост.