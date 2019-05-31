Гройсман не собирался уходить в отставку — Ехануров 31 мая, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Радио НВ via YouTube По мнению Еханурова, то, что Гройсман подал в отставку, могло помочь ему немного увеличить рейтинг Кадр видео Радио НВ via YouTube

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехауров в эфире Радио НВ заявил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман на самом деле не собирался в отставку.

«Никто не собирался его (Владимир Гройсман — ред.) отправлять (в отставку — ред.), он сам не собирался. И, в принципе, от этого общество, наверное, выиграло», — заявил Ехануров.

Экс-премьер высказал мнение, что ситуация вокруг отставки Гройсмана дала ему повод «стать, хотя бы на некоторое время, ньюсмейкером», что для него хорошо, потому что он собирается участвовать в выборах в Верховную Раду. По мнению Еханурова, то, что о Гройсмане стали чаще упоминать в СМИ в связи с тем, что он подавал в отставку, может помочь ему немного увеличить рейтинг.

«Там рейтинг совсем маленький, может, хоть немножечко наберет», — отметил он.

Ехануров также положительно оценил стабилизацию ситуации с возможностью отставки правительства и предположил, что новое правительство в Украине будет уже в сентябре.

Экс-премьер отметил, что депутаты, которые поддержали отставку Гройсмана, хотели продемонстрировать свою лояльность к президенту Владимиру Зеленскому, а «Оппозиционный блок всегда должен голосовать за отставку правительства».

Напомним, президент Владимир Зеленский после присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку. 30 мая Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку. За такое решение проголосовали 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

На 21 июля в Украине также назначены внеочередные выборы в Раду.