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Для меня он — товарищ: Садовый призвал Зеленского вернуть украинское гражданство Саакашвили

Вчера, 16:08
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Для меня он — товарищ: Садовый призвал Зеленского вернуть украинское гражданство Саакашвили - фото

Андрій Садовий/Facebook

Садовый заявил, что Саакашвили для него — товарищ

Мэр Львова Андрей Садовый призвал президента Владимира Зеленского отменить указ экс-главы государства Петра Порошенко и восстановить украинское гражданство экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом он написал в Facebook.

«Для меня он — товарищ, который приехал в Украину в самые тяжелые времена. Предположили, а приехал по приглашению украинской власти», — сказал Садовый.

По словам мэра Львова, лишение Саакашвили гражданства «только за то, что посмел пойти против Порошенко, было унизительным актом как для самого президента, так и института украинского гражданства».

Ранее адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента Владимира Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему украинское гражданство.

В 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Саакашвили пытался получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, через Государственную миграционную службу, однако ему было отказано в просьбе. Он проиграл все апелляции на решение ГМС.

12 февраля 2018 года Михеила Саакашвили задержали сотрудники Госпогранслужбы в ресторане Сулугуни, расположенном в Музейном переулке в Киеве. Через несколько часов его выдворили из Украины в Польшу.

После этого он переехал в Нидерланды к семье (его жена является гражданкой этой страны)

Теги:   Андрей Садовый Михеил Саакашвили Владимир Зеленский

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