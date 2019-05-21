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Обещал вернуться. Саакашвили заявил, что скоро приедет в Украину

Вчера, 17:19
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Обещал вернуться. Саакашвили заявил, что скоро приедет в Украину - фото

Кадр видео Mikheil Saakashvili via YouTube

Михеил Саакашвили заявил, что приедет в Украину, как только отменят запрет на его въезд

Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что намерен в скором времени вернуться в Украину.

«Да, я собираюсь вернуться (в Украину — ред.)… Я собираюсь вернуться в Киев, потому что соскучился по Украине, по своим друзьям, по многим близким… Я считаю Украину своим вторым домом», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос журналиста Дмитрия Гордона.

Фрагмент видеоконференции с Гордоном Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.

«Зеленский призвал всех, кто хочет строить новую Украину, вернуться в Украину и обещает всем гражданство. Мне не нужно гражданство. Меня нужно восстановить в гражданстве Украины. А для начала меня нужно просто допустить на территорию Украины, так как погранвойска от Порошенко получили запрет на мой въезд. Я думаю и надеюсь, что он будет отменен очень быстро», — объяснил экс-президент Грузии, от чего зависят сроки его приезда в Украину.

Напомним, 21 апреля Михеил Саакашвили сообщил, что подал ходатайство об отмене запрета на въезд в Украину.

В 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию. 10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. В 2018 году его выдворили за пределы страны.

В отношении Саакашвили украинские правоохранители ведут расследование по подозрению в получении финансовой поддержки от беглого олигарха Сергея Курченко.

Саакашвили все обвинения отвергает.

Теги:   Запрет на въезд Гражданство Украина Возвращение Петр Порошенко Владимир Зеленский Михеил Саакашвили

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