Сооми Ли
Сколько нужно спать, чтобы оставаться здоровым и бодрым
Андрей Смирнов
Зеленский вернул Украине Саакашвили
Олег Шама
Крым, Кенгир и 300-летие «воссоединения»
Павел Казарин
Говорит и показывает Коломойский
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Оживет болото еще больше. Реакция соцсетей на возвращение гражданства Саакашвили

Вчера, 18:11
Цей матеріал також доступний українською
Оживет болото еще больше. Реакция соцсетей на возвращение гражданства Саакашвили - фото

Mikheil Saakashvili/Fаcebook

Саакашвили вернется в Украину уже в среду, 29 мая

Во вторник, 28 мая президент Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили гражданства Украины.

В ответ Саакашвили поблагодарил Зеленского.

Экс-президент Грузии заявил, что вернется в Украину уже в среду, 29 мая. По его словам, он соскучился по Украине.

Напомним, что в июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. Официальной причиной назвали сокрытие данных о том, что он находился в розыске в Грузии.

В сентябре 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников. Возвращение сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. Позже Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

В феврале прошлого года Саакашвили задержали в ресторане в центре Киева, доставили в аэропорт Борисполь и отправили на самолете в Польшу. В МВД Украины тогда заявили, что он находился на территории Украины незаконно.

В мае 2019 года, после инаугурации президента Владимира Зеленского адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

НВ собрало реакцию соцсетей на возвращение гражданства бывшему президенту Грузии и главе Одесской ОГА.

Теги:   Владимир Зеленский Гражданство Михеил Саакашвили

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Финансы

Вчера, 15:30

img
ПриватБанк обжаловал решение суда о незаконности процедуры национализации
Экономика

Вчера, 13:29

img
В Минфине рассказали, какой будет структура Налоговой службы
События

Вчера, 15:32

img
Убийство водителя BlaBlaCar: экс-бойца Правого сектора приговорили к пожизненному заключению

ТОП 3

Политика

27 мая, 19:47

img
В 400 метрах от врага: Зеленский впервые побывал на передовой
27738
Политика

27 мая, 17:54

img
Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене указа о роспуске Рады
21459
Политика

Вчера, 12:47

img
Пусть лучше скандал, чем все рухнет. Интервью НВ с замглавы АП Кириллом Тимошенко
12720