Оживет болото еще больше. Реакция соцсетей на возвращение гражданства Саакашвили Вчера, 18:11 Цей матеріал також доступний українською Mikheil Saakashvili/Fаcebook Саакашвили вернется в Украину уже в среду, 29 мая Mikheil Saakashvili/Fаcebook

Во вторник, 28 мая президент Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили гражданства Украины.

В ответ Саакашвили поблагодарил Зеленского.

Экс-президент Грузии заявил, что вернется в Украину уже в среду, 29 мая. По его словам, он соскучился по Украине.

Напомним, что в июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. Официальной причиной назвали сокрытие данных о том, что он находился в розыске в Грузии.

В сентябре 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников. Возвращение сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. Позже Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

В феврале прошлого года Саакашвили задержали в ресторане в центре Киева, доставили в аэропорт Борисполь и отправили на самолете в Польшу. В МВД Украины тогда заявили, что он находился на территории Украины незаконно.

В мае 2019 года, после инаугурации президента Владимира Зеленского адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

НВ собрало реакцию соцсетей на возвращение гражданства бывшему президенту Грузии и главе Одесской ОГА.