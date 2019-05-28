Саакашвили отреагировал на возвращение ему украинского гражданства Вчера, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Mikheil Saakashvili/Facebook Саакашвили вернули украинское гражданство Mikheil Saakashvili/Facebook

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили отреагировал на указ президента Украины Владимира Зеленского о возвращении ему украинского гражданства.

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» — написал он в своем Facebook.

Саакашвили также опубликовал указ, которым ему вернули гражданство.

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Ранее сообщалось, что Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Напомним, в 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Саакашвили пытался получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, через Государственную миграционную службу, однако ему было отказано в просьбе. Он проиграл все апелляции на решение ГМС.

12 февраля 2018 года Михеила Саакашвили задержали сотрудники Госпогранслужбы в ресторане Сулугуни, расположенном в Музейном переулке в Киеве. Через несколько часов его выдворили из Украины в Польшу.

После этого он переехал в Нидерланды к семье (его жена является гражданкой этой страны).

После победы Зеленского на выборах Саакашвили заявил о намерении вернуться в Украину. Его адвокат Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему украинское гражданство.