Саакашвили отреагировал на возвращение ему украинского гражданства
Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили отреагировал на указ президента Украины Владимира Зеленского о возвращении ему украинского гражданства.
«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» — написал он в своем Facebook.
Саакашвили также опубликовал указ, которым ему вернули гражданство.
Ранее сообщалось, что Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
Напомним, в 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.
Саакашвили пытался получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, через Государственную миграционную службу, однако ему было отказано в просьбе. Он проиграл все апелляции на решение ГМС.
12 февраля 2018 года Михеила Саакашвили задержали сотрудники Госпогранслужбы в ресторане Сулугуни, расположенном в Музейном переулке в Киеве. Через несколько часов его выдворили из Украины в Польшу.
После этого он переехал в Нидерланды к семье (его жена является гражданкой этой страны).
После победы Зеленского на выборах Саакашвили заявил о намерении вернуться в Украину. Его адвокат Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему украинское гражданство.