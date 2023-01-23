Поставки западных танков не решат проблему, но дают мотивацию — Зеленский 23 января, 00:57 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки западных танков не решат проблему российской агрессии, но дадут мотивацию.

"Когда против нас российская армия, имеющая тысячу танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему. Они делают очень важную вещь - они мотивируют наших воинов бороться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой", - заявил Зеленский.

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В то же время, Зеленский отметил, что благодарен за всю помощь канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

"Я ценю все, что сделали Штайнмайер, Шольц, бундестаг. Я хочу услышать по-партнерски – у нас есть Леопарды, чтобы обслуживать их, давайте сделаем так и так. А если нет свободы, не надо искать причины. Надо сказать – нет", - заявил президент.

Британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2, что делает Британию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки, на которых настаивал Киев.

В последние недели некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают одобрения этого решения от Германии. В кулуарах саммита в Рамштайне министры из 15 стран обсуждали передачу этого вооружения Украине.

Впрочем, Германия пока не приняла решения по этому поводу. Некоторые СМИ писали, что Берлин одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams. Но канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны ФРГ опровергли эти сообщения.

По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

После этого Польша пообещала создать меньшую коалицию, если Германия не согласится передать Украине танки.