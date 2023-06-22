Вторая Фукусима или загрязнение Днепра. Два наиболее вероятных сценария теракта на ЗАЭС — радиобиолог 22 июня, 19:05 NV Премиум Российский военный возле Запорожской атомной станции, июнь 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

22 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил информацию о подготовке российскими оккупантами сценария с терактом на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он не уточнил деталей; впрочем, в ГУР МО говорили, что оккупанты заминировали пруд-охладитель станции. Кроме того, после 6 июня 2023 года, когда российские военные взорвали Каховскую ГЭС, уменьшилось поступление воды для охлаждения реакторов.

Старший научный сотрудник Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, кандидат биологических наук Елена Паренюк в эфире Radio NV рассказала, как в теории может произойти техногенная авария на ЗАЭС.

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Елена Паренюк Радиобиолог

Можно рассматривать несколько сценариев. Один из них — будет отключено охлаждение пятого энергоблока. Насколько я знаю из новостей, пять энергоблоков — первый, второй, третий, четвертый и шестой — переведены в холодный останов еще в сентябре. То есть топливо там довольно холодное. И несмотря на то, что его все равно нужно охлаждать и должна быть циркуляция воды в реакторах, это не столь критичная ситуация. То есть время на то, чтобы произвести определенные действия, есть.

А пятый реактор находится в горячем останове.