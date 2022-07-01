«Говорили, что жить не буду». Парамедик Тайра рассказала о российском плене

1 июля, 23:53
Юлия Паевская (Фото:Юлия Паевская (Тайра) / Facebook)

Юлия Паевская (Фото:Юлия Паевская (Тайра) / Facebook)

Украинская парамедик и волонтерка Юлия Паевская (позывной Тайра) рассказала об условиях, в которых российские оккупанты удерживают украинских пленных.

В интервью DW, опубликованном в пятницу, 1 июля, Тайра сказала, до завершения следствия не будет говорить о пытках и психологическом давлении, хотя оно было страшным. Россияне говорили ей, что она не будет жить и «лучше самой покончить с жизнью».

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«В последнее время меня держали в Донецком СИЗО. Там осталось очень много наших пленных. Отношение ужасное. Кормят более или менее, умереть от голода не получится. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали. В камере 22 женщины, камера три на шесть метров, десять коек. У остальных также не было никакой информации о семьях и детях. Их психологическое состояние было просто ужасным. Но большинство из них держались очень достойно», — рассказала парамедик.

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Тайра добавила, что вместе с ней были украинки из рядов ВСУ и Нацгвардии, девушки из Азова и гражданские. Оккупанты применяют систему «фильтрации» — «берут госслужащих и проверяют на сотрудничество с оккупационными войсками».

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«Когда мне предъявили обвинение, а это расстрельная статья, совершенно бездоказательная, я была очень удивлена. Я говорила, что я просто выполняла свою присягу, я давала присягу народу Украины и действовала на территории своего государства, в Мариуполе. На что они говорили, что это была территория „ДНР“», — заявила она.

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Фото, которое Юлия Паевская опубликовала на своей странице в Facebook 10 марта (Фото:Юлия Паевская via Facebook) Тайра свободна. Чем известна парамедик Юлия Паевская, недавно освобожденная из плена оккупантов

Тайра подчеркнула, что в первую очередь нужно освобождать раненых и женщин. Она также сообщила, что оккупанты удерживают медика на седьмом месяце беременности.

«Конечно, я рвусь на „ноль“. Я очень переживаю за ребят, и я знаю, что если я буду на линии, то процент выживших будет выше. Там прекрасные обученные медики, но медиков много не бывает. Но пока у меня есть миссия, я должна ее выполнить, а потом уже буду возвращаться на фронт, если мы до того времени не победим, потому что я искренне верю в нашу победу», — также сказала волонтерка, добавив, что пока не может раскрыть, в чем заключается ее миссия.

Врачи обещают скоро выписать Тайру из госпиталя, после чего она хочет присоединиться к своим побратимам.

«[В плену] я хотела обнять кого-то из наших ребят и коснуться украинской земли. И это получилось, наконец. Вероятность того, что это произойдет, была менее одного процента, но произошло чудо. И когда я обняла первого нашего, это было чрезвычайное ощущение», — вспомнила она.

Ранее волонтерка подчеркивала, что условия содержания украинских пленных напоминают концлагерь, и призывала разработать систему контроля и алгоритм обмена пленными.

Об освобождении из плена Юлии Паевской 17 июня сообщил президент Владимир Зеленский.

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Юлия Паевская — известная волонтерка и парамедик, Народный герой Украины, которая восемь лет спасала жизни военных и мирных жителей на Донбассе. Она попала в плен российских оккупантов в Мариуполе 16 марта.

По образованию Юлия Паевская — тренер по айкидо и дизайнер. Во время Евромайдана и после начала войны на Донбассе она помогала раненым как парамедик, затем сформировала собственную эвакуационную группу волонтеров — Ангелы Тайры. По данным АрмияInform, только по состоянию на 2019 год она спасла более 500 защитников Украины.

Как сообщает Радио Свобода, с 2018 по 2020 годы Юлия Паевская была военнослужащей и возглавляла эвакуационное отделение 61-го мобильного госпиталя в Мариуполе, позже демобилизовалась и продолжала работу как волонтер.

Самый масштабный обмен с начала войны: 144 пленных вернулись домой

https://www.youtube.com/embed/FsQ1Ioz01Sw
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецк Пленные Обмен пленными Военнопленные Волонтер Оккупированные территории Война России против Украины

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