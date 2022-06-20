«Напоминает концлагерь». Парамедик Тайра рассказала, каково это — находится в плену у оккупантов 20 июня, 23:26 Цей матеріал також доступний українською Юлия Паевская после освобождения из плена, 18 марта (Фото:Юлия Паевская / Facebook)

Парамедик и волонтер Юлия Паевская (позывной Тайра) опубликовала пост в Facebook после освобождения из российского плена. В частности, она призвала разработать алгоритм освобождения украинских военнослужащих.

Паевская рассказала, что за это время она сильно похудела, однако находится под постоянным присмотром врачей

«Снова и снова хочу поблагодарить за обмен, который был бесспорно чудом Господним, и всем причастным к этому чуду», — написала она.

Видео дня

Она также напомнила, что в плену у россиян все еще находятся защитники Украины, которые должны быть защищены международной конвенцией по правам человека.

«Когда мы там (в плену — ред.) — мы совершенно бесправны, как рабы. Никаких передач нам не дают, никакой информации о семье у нас нет, врачебная помощь недоступна. Условия содержания напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась, оказавшись однажды в газенвагене. И я не шучу, к сожалению. И это только малый процент происходящего в каменных мешках за линией столкновения», — добавила она.

Тайра также призвала разработать систему контроля и алгоритм обмена пленными.

«Эта тема болезненна и остра. Все пленные должны быть освобождены. Необходимо разработать систему контроля и алгоритм обмена. Пока я в безопасном месте под наблюдением лучших врачей. Скоро вернусь в строй, но надо восстановить силы», — отметила она.

Об освобождении из плена Юлии Паевской президент Владимир Зеленский сообщил в пятницу, 17 июня.

Юлия Паевская — известная волонтер и парамедик, Народный герой Украины, которая восемь лет спасала жизни военных и мирных жителей на Донбассе. Она попала в плен российских оккупантов в Мариуполе 16 марта.

По образованию Юлия Паевская — тренер по айкидо и дизайнер. Во время Евромайдана и после начала войны на Донбассе она помогала раненым как парамедик, затем сформировала собственную эвакуационную группу волонтеров — Ангелы Тайры. По данным АрмияInform, только по состоянию на 2019 год она спасла более 500 защитников Украины.

Как сообщает Радио Свобода, с 2018 по 2020 годы Юлия Паевская была военнослужащей и возглавляла эвакуационное отделение 61-го мобильного госпиталя в Мариуполе, позже демобилизовалась и продолжала работу как волонтер.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.