Из плена освободили легендарного парамедика Тайру — Зеленский 17 июня, 21:28 Цей матеріал також доступний українською Юлия Паевская (Фото:Юлия Паевская (Тайра) / Facebook)

Президент Владимир Зеленский в обращении в пятницу, 17 июня, объявил, что из российского плена освободили парамедика и волонтерку Юлию Паевскую (позывной Тайра), она уже дома.

Зеленский поблагодарил всех, кто работал над ее освобождением.

«Тайра уже дома. Будем и дальше работать, чтобы освободили всех», — сказал он.

Юлия Паевская — известная волонтер и парамедик, Народный герой Украины, которая восемь лет спасала жизни военных и мирных жителей на Донбассе. Она попала в плен российских оккупантов в Мариуполе 16 марта.

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По образованию Юлия Паевская — тренер по айкидо и дизайнер. Во время Евромайдана и после начала войны на Донбассе она помогала раненым как парамедик, затем сформировала собственную эвакуационную группу волонтеров — Ангелы Тайры. По данным АрмияInform, только по состоянию на 2019 год она спасла более 500 защитников Украины.

Как сообщает Радио Свобода, с 2018 по 2020 годы Юлия Паевская была военнослужащей и возглавляла эвакуационное отделение 61-го мобильного госпиталя в Мариуполе, позже демобилизовалась и продолжала работу как волонтер.

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