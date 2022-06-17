Из плена освободили легендарного парамедика Тайру — Зеленский

17 июня, 21:28
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Юлия Паевская (Фото:Юлия Паевская (Тайра) / Facebook)

Юлия Паевская (Фото:Юлия Паевская (Тайра) / Facebook)

Президент Владимир Зеленский в обращении в пятницу, 17 июня, объявил, что из российского плена освободили парамедика и волонтерку Юлию Паевскую (позывной Тайра), она уже дома.

Зеленский поблагодарил всех, кто работал над ее освобождением.

«Тайра уже дома. Будем и дальше работать, чтобы освободили всех», — сказал он.

https://www.youtube.com/embed/3LxEPHfRYE0

Юлия Паевская — известная волонтер и парамедик, Народный герой Украины, которая восемь лет спасала жизни военных и мирных жителей на Донбассе. Она попала в плен российских оккупантов в Мариуполе 16 марта.

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По образованию Юлия Паевская — тренер по айкидо и дизайнер. Во время Евромайдана и после начала войны на Донбассе она помогала раненым как парамедик, затем сформировала собственную эвакуационную группу волонтеров — Ангелы Тайры. По данным АрмияInform, только по состоянию на 2019 год она спасла более 500 защитников Украины.

Как сообщает Радио Свобода, с 2018 по 2020 годы Юлия Паевская была военнослужащей и возглавляла эвакуационное отделение 61-го мобильного госпиталя в Мариуполе, позже демобилизовалась и продолжала работу как волонтер.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мариуполь Пленные Владимир Зеленский Военнопленные Волонтер Война России против Украины

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