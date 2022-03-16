«Тайра». Оккупанты взяли в плен Народного Героя Украины в Мариуполе 16 марта, 23:10 Цей матеріал також доступний українською Юлия Паевская (Фото:Оксана Корчинська / Facebook)

В плен оккупантов попала Юлия Паевская Тайра — известный волонтер, парамедик, которая восемь лет спасала жизнь военных и мирных жителей на Донбассе.

Об этом сообщили волонтер Наталья Воронкова и политик Оксана Корчинская.

Корчинская рассказала, что Паевская попала в плен 16 марта в Мариуполе, в последний раз с ней была связь примерно в 16:00.

«Она за эти дни оказала помощь сотням гражданских раненых, потому что у нас было обстреляно большинство реанимобилей. Гражданские реанимобили в Мариуполе не могли выезжать за ранеными», — говорит Корчинская.

По образованию Юлия Паевская Тайра — тренер по айкидо, дизайнер. Однако еще с начала войны на Донбассе она помогала раненым как парамедик.

Там «Тайра» сформировала собственную команду для эвакуации под названием Ангелы Тайры. По данным АрмияInform, только по состоянию на 2019 год она спасла более 500 украинских военных.

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