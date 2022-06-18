«Все будем дома, как сейчас я». Парамедик Тайра записала первое видео после освобождения из плена 18 июня, 21:25 Цей матеріал також доступний українською Юлия Паевская (Тайра) записала видео после освобождения из российского плена (Фото:Скриншот видео ЦАПЛЕНКО_UKRAINE FIGHTS/Telegram)

Парамедик и волонтер Юлия Паевская (позывной Тайра) записала первое видео после освобождения из российского плена. Его в субботу вечером, 18 июня, обнародовал специальный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

По словам журналиста, источники, передавшие ему видео, не сообщают, где находится Тайра, но уверяют: она в безопасном месте и здорова.

«Я благодарю президента Украины Владимира Зеленского за организацию этого обмена[…] И все, кто находится сейчас по ту сторону, знают, что все получится и все мы будем дома. Как дома сейчас я. Спасибо», — сказала она.

Видео дня

Об освобождении из плена Юлии Паевской президент Владимир Зеленский сообщил в пятницу, 17 июня.

Юлия Паевская — известная волонтер и парамедик, Народный герой Украины, которая восемь лет спасала жизни военных и мирных жителей на Донбассе. Она попала в плен российских оккупантов в Мариуполе 16 марта.

По образованию Юлия Паевская — тренер по айкидо и дизайнер. Во время Евромайдана и после начала войны на Донбассе она помогала раненым как парамедик, затем сформировала собственную эвакуационную группу волонтеров — Ангелы Тайры. По данным АрмияInform, только по состоянию на 2019 год она спасла более 500 защитников Украины.

Как сообщает Радио Свобода, с 2018 по 2020 годы Юлия Паевская была военнослужащей и возглавляла эвакуационное отделение 61-го мобильного госпиталя в Мариуполе, позже демобилизовалась и продолжала работу как волонтер.

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