«Малыш, люблю тебя, бегу». Жена азовца — о его письмах с Азовстали и реальных перспективах возвращения из плена 13 июня, 12:50 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Жена бойца полка Азов Наталья Зарицкая до сих пор точно не знает местонахождение своего мужа Богдана (Фото:DR)

Наталья Зарицкая, жена бойца полка Азов, который до последнего защищал Мариуполь и сейчас находится в плену РФ, рассказывает историю своего брака, пересказывает письма мужа из подвалов Азовстали и размышляет над вариантами возвращения его домой

С начала марта Мариуполь оказался в окружении — за три месяца войны войска агрессора буквально стерли город в пепел и убили не менее 20 тыс. гражданских. Те же, кому удалось спастись, вместе с военными Мариупольского гарнизона (спецназовцы, пограничники, полицейские и бойцы полка Азов) с апреля держали оборону в подземных бункерах завода Азовсталь без медикаментов, питьевой воды и продуктов.

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К их спасению присоединилось все мировое сообщество, и наконец россияне позволили сначала эвакуировать несколько сотен гражданских и раненых, а 17−19 мая дали возможность выйти с территории завода 2,5 тыс. бойцам. Правда, домой они так и не добрались: российские военные взяли украинцев в плен и по некоторым данным вывезли в тюрьмы на неподконтрольные территории. До сих пор точное место их нахождения неизвестно.

Богдан, муж 36-летней киевлянки Натальи Зарицкой — один из защитников Азовстали. Пара вместе три года, столько же, сколько 31-летний парень посвятил службе в рядах полка Азов. В свой день рождения на руинах завода Азовсталь Богдан сделал предложение и пара обручилась через Telegram: командир составил акт и прислал фото в киевский ЗАГС, пока юрист полка делала другие необходимые документы прямо в подвалах Азовстали.

Теперь Зарицкая возглавила совет жен и матерей защитников Женщины из стали и отчаянно пытается вернуть мужа и его побратимов домой. Как ей это удается, Зарицкая рассказала НВ.

— Как для вас с мужем началась полномасштабная война?

— Почти все время нашего знакомства Богдан служил, и это были преимущественно дистанционные отношения. До полномасштабной войны он находился на службе в Мариуполе, куда я последний раз приезжала на День влюбленных. Это был последний раз, когда я видела мужчину.

А уже 24 февраля утром получила от него уведомление. «Малыш, война!». Морально мы были готовы к ней оба. Первые дни настроения были нормальные: ребята и раньше бывали на фронте.

Серьезно я забеспокоилась уже когда муж начал писать, что их берут в кольцо легко и без сопротивления и удивлялся, почему не отводят. Потом время показало, в чем была их огромная миссия — удерживать на себе огонь противника и концентрировать наибольшие силы, чтобы не пустить их по другим направлениям.

Богдан был одним из тех, кто изначально находился на Азовстали. Его же собратьям пришлось идти туда на прорыв с правого берега, переплывая реку и неся огромные потери.

— Как вам удалось поддерживать связь в блокаде?

— Сначала мы переписывались в мессенджере, но вскоре связь оборвалась на две недели. Какому журналисту тогда удалось выйти из Мариуполя, и от него было известие, что завод очень сильно пробомбили и с вероятностью 99% мой муж погиб.

Но я продолжала писать Богдану сообщение в тот ад: каждый вечер, каждое утро, каждый день и каждую ночь. Они, конечно, оставались непрочитанными. Вдруг звонок, правда, голос удалось услышать только с пятой попытки — его глушила постоянная работа артиллерии.

Потом стало ясно, что выходить на связь — каждый раз безумный риск для жизни. Потому что для этого нужно было добраться до конкретной точки с интернетом и забраться на гору. Я попросила лучше выбрать безопасность. Тогда телефонная связь исчезла вообще, и дней 15 от мужв не было никаких известий.

А потом появился Starlink, и мне погрузило под две сотни сообщений. Это была своеобразная хроника войны: имея опыт общения на дистанции с плохим интернетом, мы привыкли указывать дату и время в начале каждого сообщения. В них Богдан описывал события, места, людей, признавался в любви и отправлял видео. Мне в память врезалось одно: «Малыш, по мне сегодня прилетела ракета, упала к ногам и не разорвалась. Я знаю, что это ты, так работает любовь».

Тяжелее всего подкосило присланное в начале апреля фото, первое за длительное время — на нем было видно, что муж похудел килограммов на 20. Тогда я поняла, что с едой там действительно беда полная.

Последний раз мужа вживую Зарицкая видела на День влюбленных в Мариуполе, за десять дней до начала полномасштабной войны / Фото: Медиацентр Украина - Укринформ

— Что мужчина рассказывал о своем пребывании в окружении Азовстали?

— В мае он написал, что ходить в подвал к раненым это просто " ад из поэмы Данте". Тяжелых там были сотни, и больше половины из них не могли двигаться самостоятельно, потому что не имели конечностей. Их отпилили вживую без обезболивающего, потому что иначе человек мог умереть от ран.

Сам Богдан попал под обстрел кассетными бомбами, но, к счастью, смог спрятаться в воронках, которые сделали русские до этого. Муж описывал это подробно как маленькое приключение. Очевидно, чтобы, если в Киеве применят такой вид оружия, я знала как действовать.

Еще по ним палили тяжелыми противобункерными бомбами и разновидностью фосфорных, которые выжигали все вокруг. Муж писал, что за один такой взрыв погибли около 70 человек — просто сгорели до костей. В общем, все собратья, с которыми он жил в комнате после перевода в Мариуполь, погибли.

Ну и большим бременем, говорил, было наличие гражданских и раненых, за которыми надо было ухаживать и нельзя было оставлять. Из-за них не удавалось осуществить, как он называл, «последнюю попытку в отчаянии пробить блокаду».

— Как проходил выход азовцев с завода и насколько вы были вовлечены в этот процесс?

— Мой муж военный, живет командами и приказами. Если бы был приказ биться до последней капли крови — он бы его выполнял. Мне же пять раз подчеркнул, что плена не будет. Ибо плен — это верная смерть, и просил, чтобы я его даже не искала в списке пленных.

Поэтому, когда поступил приказ о сложении оружия, я очень боялась, что Богдан не сдастся и что-то с собой сделает. Как только подтвердили, что он будет его выполнять — выдохнула с облегчением. Пока до сознания не дошло, что я ничего не знаю о договоренностях и условиях содержания, и вообще не будет ли плен хуже, чем та пыточная на заводе.

Выход ребят длился несколько дней — как я поняла из разговоров с другими женами, мой муж выходил одним из первых. После этого связь оборвалась, и я до сих пор не понимаю, где мой Богдан и в каком состоянии.

— Удалось ли сейчас выяснить, где находятся бойцы Азова и в каких условиях их содержат?

— В день выхода Богдан написал мне, что, вероятно, это будет Еленовка — тюрьма на территории так называемой ДНР. Но добрался ли он до того места, не перевезли ли ребят дальше и жив ли он вообще — пока мне неизвестно.

Я просмотрела каждое видео и каждую фотографию, которую выкладывали русские источники, но мужа на них не нашла. Но мы понимаем, что людей там не 10 и не 100, не все были засняты. Так что по состоянию на сегодняшний день официально подтвержденной информации все еще нет.

— Но ведь была информация, что некоторые бойцы выходили на связь?

— Было известие от жены командира. Но это не достоверная информация — я не знаю ее источник, действительно ли это говорил он и не делал ли он это по принуждению. Если бы мой муж позвонил по телефону, то я бы точно узнала его по нашим секретным элементам общения и по ключевым словам. Но пока есть информационный вакуум и никаких вестей. На днях умерла его мама, а я даже не знаю, как ему об этом сообщить.

До этого всего Богдан написал мне прощальное письмо и сказал читать либо после подтвержденного известия о гибели, либо через три месяца после того, как с ним оборвется связь. Вот на этом пути треть времени уже прошла: в последний раз он писал 17 мая в день выхода с завода Азовстали: «Малыш, люблю тебя, бегу».

— Кто сейчас занимается судьбой азовцев и помогает с их освобождением из плена?

— Есть два органа, уполномоченные отслеживать судьбу бойцов. Первый — Национальное информационное бюро [ по вопросам военнопленных, принудительно депортированных и пропавших лиц ], на их горячую линию я дозванивалась несколько дней. Там мне подтвердили, что муж находится в списках военнопленных. И все.

Вторым органом является Международный комитет Красного Креста. Через пять дней после выхода ребят из Азовстали мне позвонили из Женевы и сообщили, что зафиксировали выход моего мужа, но дальнейшая его судьба неизвестна. Я понимаю, что масштаб трагедии сейчас огромен, и, возможно, на все не хватает офицеров Красного Креста, но веру не теряю.

Этот вопрос передан в компетенции ГУР и СБУ. С нами органы власти коммуникируют исправно, но понимаем, что не всю информацию они могут сейчас освещать. Мы будем знать, что их работа выполнена эффективно только когда услышим голоса наших мужей, а еще лучше — когда обнимем их дома на украинской земле. До этого взвешенно ждем.

— На ваш взгляд, каковы перспективы возвращения военнопленных из Азовстали домой?

— Самый реальный способ — обмен на пленных россиян. Вряд ли теперь так просто Россия их [ украинских защитников ] отдаст, но все же давление международных сообществ и санкций могут повлиять.

Я не сбрасываю со счетов такого сценария, где освобождение ребят из-за их медийности будет длиться годами. Хотя эта медийность и выступает гарантом сохранения жизни. Но с другой стороны, чем больше они будут страдать в плену — тем больше будете врезаться на тысячелетия их подвиг. Не думаю, что Россия в этом заинтересована. Первоочередная задача сейчас понять, где они, поэтому происходит ряд открытых и закрытых встреч, обращение в международные сообщества.

Между тем в Украине активизировались мошенники, которые рассылают женам военнопленных сообщения: продают место в очереди на обмен, обещают вернуть мужчину из плена за выкуп или, например, за 200 тыс. грн., которые якобы нужны на военное оборудование. Это, конечно, ужас, и этими случаями уже занимается полиция.

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