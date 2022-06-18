Тайра свободна. Чем известна парамедик Юлия Паевская, недавно освобожденная из плена оккупантов 18 июня, 15:05 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Фото, которое Юлия Паевская опубликовала на своей странице в Facebook 10 марта (Фото:Юлия Паевская via Facebook)

Легендарная парамедик Юлия Паевская с позывным Тайра недавно была освобождена из плена оккупантов. Ее захватили в плен в Мариуполе еще 16 марта.

НВ напоминает, чем она известна.

Спортсменка и президент Федерации айкидо

Юлия Паевская родилась 19 декабря 1968 года в Киеве. Она окончила Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, имеет пятый дан айкидо, возглавляет Федерацию айкидо Мутокукай Украина и преподавала айкидо более 20 лет.

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До 2014 года Паевская была дизайнером, занималась керамикой, книжной графикой и рекламой.

Она выиграла золотую медаль в соревнованиях по плаванию и бронзу в стрельбе из лука на Играх Непокоренных (Invictus Games) Украина 2018.

«Проект Invictus Games — по-моему, это идеальная идея. Решила принять участие в нем, чтобы своим примером дать толчок и вдохновение раненым братьям. Показать, что жизнь не кончается на этом. Да, меня многие знают, поэтому и пришла поучаствовать, чтобы их поддержать идти вперед, не сдаваться. Чтобы, когда просмотрят Игры, мои эвакуированные присоединились к ним в следующем году. Наверное, я именно так смогу быть полезной стране. На самом деле у наших тел есть всяческие ограничения, но не у духа. Он — несокрушим. Именно это является лозунгом Игр», — рассказывала она в интервью АрмияInform в 2019 году.

Парамедик со времен Майдана

В статье Украинской правды о Паевской в 2018 году говорилось, что она училась накладывать жгуты и делать перевязки еще с первого класса школы — у школьной медсестры, которая была санинструктором во время Второй мировой войны.

«Она была фанаткой своего дела. Еженедельно брала детей с первого до последнего класса — и перевязки, жгутование. Очень серьезно все было», — рассказывала сама Тайра.

С 1 декабря 2013 года она стала медиком на Майдане. А в марте 2014 года ей позвонил по телефону знакомый и попросил стать тренером по тактической медицине.

Уже в апреле 2014 года она попала на Донбасс как медик, поняла, что больше нужна там, и решила остаться.

Паевская возглавила группу медиков, которую называют Ангелы Тайры. В 2018 году УП писала, что на их счету около 400 спасенных жизней.

Издание сообщало, что за четыре года войны «ангелами Тайры» стала почти сотня людей, работавших безвозмездно, подразделение по состоянию на 2018 год финансировали благотворители.

«Мы также заботимся о гражданских в зоне конфликта. Вывозим их иногда очень тяжелых в больницы, потому что скорые туда не ездят, а кто-то должен это делать. Военные медики тоже набирают силу, уже молодцы. Думаю, скоро мы станем им не нужны. Буду рада. Может, тогда пойду в ВСУ», — рассказывала Паевская УП.

Также ее подразделение спасало раненых боевиков.

«Так же за ними ухаживаю, смотрю, чтобы все было идеально. Не могу сказать, что пылаю любовью к сепаратистам, но когда ты срезаешь с раненого одежду — ты просто видишь раненого мужчину, нуждающегося в помощи и кричащего, как ему больно и плохо. А еще это наш обменный фонд, чтобы сохранить им жизнь и обменять на наших пленных», — объясняла она.

По состоянию на ноябрь 2019 года Тайра подписала контракт с ВСУ. На тот момент она говорила, что количество спасенных ее подразделением — более 500. Также на тот момент она обучила тактической медицине более 8 тысяч человек.

Во время выполнения одной из боевых эвакуаций Паевская получила травмы тазобедренных суставов.

«Загружая в машину раненого солидной комплекции, я неуклюже повернулась, упала и не смогла подняться. Пришлось заменять оба тазобедренных сустава. Поставили один титановый эндопротез, а затем второй. Выполняя назначение врачей, проходила на костылях два месяца, хотя уже готова была спрыгнуть с них раньше», — рассказывала она.

Захват в плен в начале полномасштабной войны

После начала полномасштабного российского вторжения Тайра эвакуировала раненых в Мариуполе. 13 марта она опубликовала последнее сообщение на своей странице в Facebook перед пленом.

«Извините, что ненакрашенная», — подписала она собственное фото.

16 марта Паевская попала в плен в Мариуполе.



«Она за эти дни оказала помощь сотням гражданских раненых, потому что у нас было обстреляно большинство реанимобилей. Гражданские реанимобили в Мариуполе не могли выезжать за ранеными», — рассказывала о Паевской волонтер Оксана Корчинская после ее захвата в плен.

8 июня муж и дочь Тайры в студии Вечір з Україною канала Україна рассказали, что ничего о ней не знают.

«У нее астма, два протеза в тазовых суставах, а еще удалена щитовидная железа, поэтому она вынуждена постоянно принимать гормоны. Однако мы сомневаемся, что ей оказывают медицинскую помощь, в которой она нуждается», — рассказала дочь Тайры Анна-София.

Ее муж добавил, что пропагандисты представили Тайру на российском телевидении как монстра — ей приписали жестокие убийства и продажу органов.

Пока Тайра была в плену, ее дочь приняла вместо нее участие в Играх Непокоренных и завоевала бронзу в стрельбе из лука среди новичков.

20 мая Associated Press опубликовало видео, снятое нагрудной камерой Тайры в начале марта 2022 года.

На видео Тайра помогает людям и показывает последствия ударов оккупантов по Мариуполю. Также есть фрагмент, как берут в плен российских оккупантов. В ответ на вопросы местных жителей, будут ли лечить пленных, она дает утвердительный ответ.

Освобождение Тайры

О выходе Паевской на свободу 17 июня объявил в традиционном видеообращении президент Владимир Зеленский

«Тайра уже дома. И будем дальше работать, чтобы освободили всех», — сказал он.

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